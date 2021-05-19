Aksaray’da 19 Mayıs kutlaması

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Aksaray'da bayrak töreni ile kutlandı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen tören, İl Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Yıldız’ın Atatürk Anıtına çelenk koyması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden kutlamada, Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı birimlerde eğitim veren antrenörler ve sporcular tarafından bayrak ve Atatürk fotoğrafı açıldı. Bayrak töreninin ardından Aksaray Gençlik Merkezi gönüllü genci Şeyma Demir, Arif Nihat Asya’nın Bayrak şiirini okudu.

"19 Mayıs 1919, Türk milletinin haksızlığa, zulme, işgale karşı topyekûn başlattığı bir harekatın, milli mücadelenin, milli direnişin ilk kıvılcımıdır" diyen İl Gençlik Spor Müdürü Aslan Yıldız ise, “Aziz milletin tüm onur ve asaletiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır. Türk halkı Anadolu'da yüzyıllardır özgür ve Müslüman olarak yaşamışlar ve bu haksız işgaller karşısında 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla bir milletin şerefli direnişini başlatmışlardır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.