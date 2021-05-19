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Elektrik arızasını giderirken akıma kapılan vinç operatörü öldü

DHA

Elektrik arızasını giderirken akıma kapılan vinç operatörü öldü


Hilmi YOL/ESKİL (Aksaray), (DHA)AKSARAY´da, sulama kuyusu elektriğinin arızasını gidermek isteyen operatör Hasan Dinç (28), vincin tellere temas etmesi sonucu akımına kapılarak, yaşamını yitirdi.
Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya'nın Höremen Yaylası´nda, sulama kuyusu elektriğinin arızasını gidermek için çalışan operatör Hasan Dinç, vinç kolunun elektrik tellerine temasıyla akıma kapıldı. Mesaiyi arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Dinç´in hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Dinç´in cansız bedeni, Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray / Merkez Hilmi YOL
2021-05-19 15:11:38

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