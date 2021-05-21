Yuvadan düşen baykuş yavrusu, koruma altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, ağaçtaki yuvadan düşen baykuş yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nce korumaya alındı.

Çoğlaki Mahallesi'ndeki Kılıçaslan Parkı'nda ağaç altında, yuvasından düşen ve uçamayan baykuş yavrusunu gören çevredekiler, Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, bitkin haldeki yavru baykuşa, et ve su vererek besledi. Daha sonra yavru baykuş, koruma altına alındı.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-05-21 13:22:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.