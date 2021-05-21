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Fren pedalının altına giren yavru kedi, kazaya neden oldu; 1 yaralı

DHA

Fren pedalının altına giren yavru kedi, kazaya neden oldu; 1 yaralı


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da, otomobilin ön koltuğunda bulunan yavru kedi, düşüp fren pedalının altına girince kazaya neden oldu. Sürücü Fincan Keskin'in (50) virajda frene basamadığı otomobil, takla attı. Yaralanan Keskin hastaneye kaldırılırken, yavru kedinin ise ayağı kırıldı.
Merkeze bağlı Gültepe köyü çıkışında Fincan Keskin, bugün saat 12.00 sıralarında 68 HV012 plakalı otomobiliyle giderken, ön koltukta bulunan yavru kedisi fren pedalının altına düştü. Bu sırada virajda frene basamayan Keskin'in kontrolünü kaybettiği otomobil, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Fincan Keskin, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Keskin´in durumunun iyi olduğu belirtildi. Ayağının kırıldığı belirlenen yavru kedi ise jandarma tarafından veterinere götürüldü.
Kazanın ardından Fincan Keskin´in yardımına koşan Orhan Ozan, "Evimin önünde otururken bir anda bir toz bulutu oluştu. Ben de rüzgardan evimin çatısı uçtu sandım. Evin önüne çıkıp baktığımda kaza yapan aracı gördüm. İçinde yaralı bir kadın vardı. Hemen 112 ekiplerine haber verdim ve kadına yardım ederek araçtan çıkardım. Sürücü ayağının altında bir yavru kedisi olduğunu, ayağının altına düşünce frene basamadığını ve takla atarak kaza yaptığını söyledi" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ
2021-05-21 16:33:58

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