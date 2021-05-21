Yuvadan düşen yavru kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı

Aksaray’da bir parkta yuvasından düşen yavru kulaklı orman baykuşu gençlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alınarak belediye rehabilitasyon merkezinde kontrol altına alındı.

Aksaray’ın Kılıçarslan Parkı'nda oturan bir grup genç ağaçtan çimler üzerine bir şeyin düştüğü fark etti. Hemen gördükleri yere giden gençler yavru bir baykuşun yere düştüğünü ve uçamadığını fark etti. Bunun üzerine gençlerden Yasin Aslan (21) itfaiyeyi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bir süre sonra olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yavru baykuşu alarak Aksaray Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Burada tedavi edilen baykuşun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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