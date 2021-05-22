Aranan FETÖ/PDY üyesi köyde yakalandı

Aksaray’da FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan Ağrı 1’inci Ağır Ceza Mahkemesince aranan firari şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan Ağrı 1’inci Ağır Ceza Mahkemesince aranan M.Ç. isimli şahsın Aksaray’da olduğunu tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelinin Ortaköy ilçesine bağlı Gökler köyünde saklandığını belirledi. Şahsın bulunduğu köy evine yönelik teknik ve fiziksel takip yapan jandarma şahsın evde bulunduğunu belirledikten sonra operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli kıskıvrak yakalandı. Sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülen şüphelinin soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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