Vali Aydoğdu ve protokol üyeleri çocuklarla futbol maçı yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Aydoğdu ve protokol üyeleri çocuklarla futbol maçı yaptı

İHA

Vali Aydoğdu ve protokol üyeleri çocuklarla futbol maçı yaptı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve protokol mensupları Hırkatol köyünde çocukların oluşturduğu futbol takımı ile maç yaptı. Valinin takımı karşılaşmadan galip ayrılırken, müsabakayı kaybeden çocuklara forma sözü veren Vali Aydoğdu, Ziraat Odası Başkanı ile birlikte formalarını gönderdiği çocukları sevindirdi.
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Hırkatol köyünü ziyaret etti. Köy muhtarı Mustafa Aydoğan ve vatandaşlarla görüşen Aydoğdu muhtarlık yanındaki sahada maç teklifinde bulunan çocukların bu isteğini geri çevirmedi. Büyük bir heyecanla köy muhtarı ve köyün gençlerinin de yer aldığı takımlarını kuran çocukların karşısına Milli Eğitim Müdürü, Tarım Müdürü ve Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ile çıkan Vali Aydoğdu, yenilirlerse forma takımı alacaklarını, yenmeleri durumunda ise çocuklardan kendilerine dondurma ısmarlamalarını istedi. Vali Aydoğdu’nun takımı karşılaşmadan 20’lık skorla galip ayrıldı. Maç sonunda etrafında toplanan çocuklara teşekkür eden Vali Aydoğdu, çocukların isimlerini aldırarak Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ile birlikte forma sözü verdi.

Vali Aydoğdu’dan çocuklara forma sürprizi
Vali Aydoğdu ve Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak çocuklara verdikleri sözü bir gün sonra yerine getirerek tuttukları takımların formalarını isteyen çocukları sevindirdi. Formalarına kavuşan çocuklar Vali Hamza Aydoğdu’ya teşekkür ederek yenildikleri müsabakanın rövanşı için Vali Aydoğdu’ya formaları ile mesaj gönderdi. Köy Muhtarı Mustafa Aydoğan çocuklar ve ailelerinin hayatları boyunca unutmayacakları bir anı yaşadıklarını söyledi. Çocukların Vali Aydoğdu ile yaptıkları müsabakadan dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Aydoğan, “Valimizin köyümüzü ziyareti ardından çocuklarımızla birlikte futbol oynaması bizleri ve çocuklarımızı çok mutlu etti. Valimiz galip geldi ama çocuklarımıza forma sözü vermişti. Ziraat odası başkanımız ve valimiz verdikleri sözü yerine getirdiler. Çocuklarımız formalarına kavuştu. Valimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ATSO’nun çağrısı yerini buldu, nefes kredisi yeniden nefes oluyor
YEREL HABERLER ATSO’nun çağrısı yerini buldu, nefes kredisi yeniden ...
Kaybolan koyunları jandarma ekipleri buldu
YEREL HABERLER Kaybolan koyunları jandarma ekipleri buldu
Aksaray, yonca üretiminde Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER Aksaray, yonca üretiminde Türkiye ikincisi oldu
Kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana düştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana düştü: 2 ...
Geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda yangın
YEREL HABERLER Geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda yangın
Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Kamyonet şarampole devrildi; Makbule öldü, annesi ve yengesi yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet şarampole devrildi; Makbule öldü, annesi ve ...
Aksaray’da hırsızlara operasyon: 5 tutuklama
YEREL HABERLER Aksaray’da hırsızlara operasyon: 5 tutuklama
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
YEREL HABERLER Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Aksaray'da uygulama ve denetimler aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Aksaray'da uygulama ve denetimler aralıksız sürüyor