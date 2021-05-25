ASÜ’de staj ve eğitim konularında üç adet protokol imzalandı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ASÜ ile üç farklı kurum arasında iş birliği protokolü imzalandığını, bu protokollerin gerek yeni çalışmaların ortaya çıkması, gerek imkan paylaşımı gerekse toplumsal fayda bakımından son derece önemli olduğunu söyledi.

ASÜ ile Aksaray Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü, Somuncubaba Anadolu Lisesi ve Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi arasında iş birliği protokolleri imzalandı. ASÜ Rektörü Şahin, protokollerin içeriğine dair bilgiler verdi. ASÜOSB arasındaki işbirliğinin staj çalışmalarını kapsadığını dile getiren Prof. Şahin, “Protokol, ASÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencilerinin, OSB Müdürlüğünde ve OSB’de faaliyet yürüten ve staj programına katılım sağlamak isteyen işletmelerde mesleki uygulama yapmasına imkan tanıyor. İİBF öğrencileri imzalanan protokolle birlikte, OSB’de faaliyet gösteren işletmelerde, belirlenen kural ve süreler içinde staj eğitimini yapabilecek” dedi. Somuncubaba Anadolu Lisesi ve Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi ile de iki protokol imzaladıklarını ve bu protokollerin sosyal ve bilimsel konulardaki iş birliğini kapsadığını söyleyen Şahin, “Bu liselerde eğitimöğretim gören öğrencilerimiz, ortaklaşa yapılan bilimsel çalışmalarda, ASÜ’de bulunan laboratuvar, kütüphane, konferans ve spor salonu gibi sosyal tesislerden faydalanabilecek. Bununla birlikte ilgili okulların öğrenci ve öğretmenleri, ASÜ Öğretim Elemanları danışmanlığında yapılacak kimi projelerde görev alabilecek, çeşitli etkinlikler dahilinde ziyaretlerde bulunabilecek ve öğretim elemanları uzmanlık gerektiren konularda bu okullarda sunum yapabilecek” ifadelerini kullandı.

Protokollerin gerek yeni ve farklı çalışmaların ortaya çıkması gerek kurumlar arası imkan paylaşımı gerekse hepsinin bir toplamı olan toplumsal fayda bakımından son derece önemli olduğunu kaydeden ASÜ Rektörü Şahin, “Bu çalışmalar çok değerli. Biz üzerimize düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Protokollerin kurumlara hayırlar getirmesini diliyoruz. İş birliği protokollerinin hayata geçmesine çok kıymetli katkılar sunan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu başta olmak üzere, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Somuncubaba Anadolu Lisesi Müdürü Musa Karakaya ve Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Orhan Avan’a çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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