Kanala düşen yaralı köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Aksaray’da kalıntı suların bulunduğu sulama kanalına düşen yaralı köpek itfaiye ekiplerince kurtarılarak belediye rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

Olay, Aratol Bahçeli Mahallesi bölgesinde bulunan tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan sulama kanalında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kalıntı suların bulunduğu sulama kanalında yaralı bir köpeğin bulunduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı ve hareket edemeyen köpeği sulama kanalından çıkardı. Kurtarılan köpek daha sonra tedavi edilmek üzere Aksaray Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Burada tedavi altına alınan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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