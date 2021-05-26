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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray Valisi Aydoğdu: “Dünya bir cinnet geçiriyor”

İHA

Aksaray Valisi Aydoğdu: “Dünya bir cinnet geçiriyor”

UNESCO tarafından 2021 yılının Yunus Emre yılı olarak ilan edilmesinin ardından Aksaray’da gerçekleştirilen 2. Uluslararası “Bizim Yunus Sempozyumu”nda konuşan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, dünyanın bir cinnet geçirdiğini belirterek, “Kinin, öfkenin, nefretin, sevgisizliğin zirve yaptığı dönemde İç Anadolu’nun incisi Aksaray’da, Ortaköy’de Yunus Emre’nin sevgisini anlamak ve anlamlandırmak için bir arada bulunuyoruz” dedi.
Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) ve Ortaköy Kaymakamlığı tarafından organize edilen 2. Uluslararası “Bizim Yunus Sempozyumu”nun açılışı, Ortaköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Aksaray Üniversitesi Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen sempozyuma ait sunumların ardından klip gösterimi, ASÜ’de eğitim gören farklı ülkelerden öğrencilerin hazırladığı şiir dinletisi yapıldı. Yunus Emre’nin medeniyet ve kardeşlik üzerine kaleme aldığı şiirleri ile yapılan açılışta sempozyumun genel tanıtımı yapıldı.
Programda konuşan Vali Hamza Aydoğdu, dünyanın bir cinnet geçirdiğini belirterek, “Dünya bir cinnet geçiriyor. Kinin, öfkenin, nefretin, sevgisizliğin zirve yaptığı dönemde İç Anadolu’nun incisi Aksaray’da, Ortaköy’de Yunus Emre’nin sevgisini anlamak ve anlamlandırmak için bir arada bulunuyoruz. Yunus Emre, Anadolu’ya Türk İslam coğrafyasının, hatta tüm insanlığa mal olmuş bir şair, aşkın ve sevginin sembolü bir gönül adamıdır. Peki, Yunus sadece diyar diyar gezen, ulu Türkçesiyle şiirler yazan bir halk ozanı mıdır? Eğer böyle bakarsak yanılmış, hatta Yunus Emre’ye haksızlık etmiş oluruz. Ah keşke onu anlayabilsek, gönül kırmamayı bir becerebilsek. İşte o zaman dünya daha iyi yaşanabilir, daha güzel bir hale gelir” dedi.
"Aksaraylılar olarak Yunus’un bizdeki yeri çok farklıdır" diyen Vali Aydoğdu, “Yunus, bu toprakların manevi ikliminde doğmuş, bu topraklarda yaşamıştır. Dolayısıyla hemşehrimiz ve ‘bizim Yunus’tur. Aksaray’ın dünya kültür ve medeniyetine kazandırdığı önemli bir değerdir. Bu topraklar, Yunus’un irfan arayıp hikmet bulduğu topraklardır. Çünkü Tapduk Emre buradadır, Hacı Bektaşı Veli yanı başımızdadır. Buğday almak için götürülen alıç, dergaha taşınan düz odunların meşe ormanları buradadır. Hacı Bektaş Velayetnamesi'nde sıkça geçen ve Yunus’un köyü olan Sivrihisar burada, bizim Güzelyurt ilçemizdedir. Yunus’un şiirlerindeki duru ve berrak Türkçesi hala hemşehrilerimizin dilinde ve yaşayan kelimelerdir” diye konuştu.
“Yunus Emre bizim sadece geçmişimiz değildir. Aynı zamanda geleceğimizdir” diyen Vali Aydoğdu, “Çünkü, bir kültür emperyalizmi yaşıyoruz. Buna karşı kuracağımız en güçlü savunma hattı öncelikle dilimizi korumaktır. Maalesef dilimizde çoraklaşma yaşıyoruz. Yabancı dile verilen aşırı önem dilimizi gölgede bırakıyor. Vatanı önce dil, sonra ordu bekler. Türkçemize sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuzdur. İşte bu aşamada arı, duru Türkçesi ile bizim Yunus yol göstericimiz olacak. Bizi geleceğe güvenle taşıyacak” şeklinde konuştu.

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