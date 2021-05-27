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Goalball Milli Takımı'nda hedef Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya

DHA

Goalball Milli Takımı'nda hedef Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya


ERKAN ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA) Türkiye Goalball Erkek Milli Takımı, pandemi nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na Aksaray'da kamp yaparak hazırlanıyor. Mili takım başantrenörü Salih Rençber, "Takımımıza güveniyorum. Amacımız Goalball'de paralimpiklerde derece getirmeye yönelik olduğu için hepimiz hırslı ve odaklanmış durumdayız" dedi.  
Goalball Erkek Milli Takımı, 24 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın hazırlıklarına günde çift antrenmanla Aksaray'da devam ediyor. 
2019 yılı Ocak ayından itibaren çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden başantrenör Salin Rençber, "Aksaray'da 2019 yılının Ocak ayından itibaren 20 günden aşağı olmamak üzere paralimpik oyunlar hazırlık merkezinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kapanmanın olduğu zamanlarda online antrenmanlarımızla devam ettik. Olimpiyatlarda başarılı olmak için çalışıyoruz. Önümüzde iki tane kota müsabakamız vardı. Bunlardan ilki Amerika'daydı. 10 ülkenin katıldığı dünya yarışmalarında 10 maçın 9'unu alarak final oynadık. Finalde Litvanya takımına yenildik. Oradan 2'nci olarak kotayı alarak paralimpiklere katılmaya hak kazandık. Almanya'da Avrupa Şampiyona'mız vardı. Orada da 4'üncü olduk. Paralimpik oyunları 24 Ağustos'ta başlayıp 5 Eylül'de sona verecek. Tokyo hükümeti bizleri 10 gün önceden  davet etti. Bizlerde 10 gün öncesinden gidip kampımızı kuracağız. Grup kuralarımız çekildi. Almanya, Belçika, Çin, Türkiye ve Ukrayna A grubundayız. İnşallah gruptan birinci olarak çıkacağız. Bizim takımımız iyi bir takım" dedi.
"HEDEFİMİZ PARALİMPİK OYUNLARINDA BİRİNCİ OLMAK İSTİYORUZ"
Görme engellilerin yaptığı sporlarda büyük bir gelişme olduğunu belirten Rençber, şöyle konuştu:
"Görme Engelliler Spor Federasyonu'nda 3 bine yakın faal olarak spor yapan görme engelli birey var. Ülkemizde spor ve antrenör yetiştirme konusunda güzel yatırımlar yapılıyor. Paralimpik olimpiyatlarda birinci olmak istiyoruz. Her takımın olduğu gibi bizlerin de en büyük hedefi birinci olmak. Dünyanın en iyi takımlarının olduğu bir platformda başarılı olmak çok zor, fakat biz iyi bir takımız. Takımımıza güveniyorum. Amacımız Goalball'de paralimpiklerde derece getirmeye yönelik olduğu için hepimiz hırslı ve odaklanmış durumdayız."
KAPTAN HÜSEYİN ALKAN: 2 KEZ KAÇIRMIŞ OLDUĞUMUZ ŞAMPİYONLUĞU ALMAK İÇİN CANLA VE BAŞLA MÜCADELE EDECEĞİZ
Takım kaptanı Hüseyin Alkan ise, "Tokyo Olimpiyatları'na yaklaşık iki yıldır çalışıyoruz. Pandemi süreci her ülke, her dünya sporcusu için zor olduğu gibi bizler için de zor geçti. 2020 yılına hazırlanırken sürecin 1 yıl daha ertelenmesi bizim için psikolojik olarak zor olsa da bu süreci en iyi şekilde atlatan takımlardan biriyiz. 4-5 aylık kapanma sürecinde evde online antrenmanlar ve kamp düzenine geçerek kaldığımız yerden Tokyo'ya güzel hazırlandığımızı düşünüyoruz. 2012 yılında Londra'da şampiyonluğu elimizden kaçırdık. Bu 3'üncü kez paralimpik olimpiyatlara katılışımız. Takımın yaş düzeyi de olgun bir seviyeye erişti. Herkes çok tecrübeli. 2 kez kaçırmış olduğumuz şampiyonluğu almak için canla ve başla mücadele edeceğiz. Takımın morali de bu anlamda güzel" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İdmanda ısınma ile koşma görüntüleri
-Milli takımın idman görüntüsü 
Millilerin çift kale maç yapmaları
Goalball Erkek Milli Takımı baş antrenörü Salih Rençber'ın açıklaması
Goalball Erkek Milli Takım kaptanı Hüseyin Alkan'ın açıklaması
Genel detaylar
DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-05-27 11:55:19

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