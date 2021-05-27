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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATSO Başkanı Göktaş: “Nefes kredisi 1 Haziran’da başlıyor”

İHA

ATSO Başkanı Göktaş: “Nefes kredisi 1 Haziran’da başlıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) imkanlarını seferber ettiği Nefes Kredisi 1 Haziran’da başlıyor.
Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Cüneyt Göktaş, Nefes Kredisi ile ilgili yaptığı açıklamada, korona virüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla devlet ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonunun (KGF) destekleriyle 1 Haziran'da uygulamaya alınacağını söyledi. Cüneyt Göktaş, "10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF iş birliğinde 1 Haziran 2021 itibariyle uygulamaya alınacak olan Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon TL altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi veya Ticaret Borsası’na kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacaktır. 2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 110 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecektir. TOBB ve oda/borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacaktır. Kredi paketi kapsamında 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak ve kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacaktır. Üyelerimizin ekonomik olarak sıkıntı yaşadığı bir dönemde yeniden nefes aldıracak olan uygulamada hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlenmiştir” dedi.

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