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İki kardeşin 20 yıllık küslüğünü vali gözyaşlarıyla bitirdi Aksaray’da iki kardeşin 20 yıl süren arazi anlaşmazlığı Vali Hamza Aydoğdu’nun girişimleri ile sona erdi

İHA

İki kardeşin 20 yıllık küslüğünü vali gözyaşlarıyla bitirdi Aksaray’da iki kardeşin 20 yıl süren arazi anlaşmazlığı Vali Hamza Aydoğdu’nun girişimleri ile sona erdi

Aksaray’ın İncesu köyünde aralarındaki tarla anlaşmazlığı nedeniyle birbirleri ile küs olan kardeşleri Vali Hamza Aydoğdu barıştırdı. Uzun uğraşlar sonucu iki kardeşi barıştıran Vali Aydoğdu, iki kardeş ve aile üyelerinin birbirlerine sarılarak küslüğe son verdiği görüntü karşısında gözyaşlarını tutamadı.
Vali Aydoğdu aralarındaki tarla anlaşmazlığı nedeniyle yaklaşık 20 yıldır konuşmayan yakın zamanda taşlı sopalı kavga ile birbirlerini yaralayan Yıldız ailelerini yaşadıkları Hüyük Yaylasında ziyaret etti. Aydoğdu, beraberinde İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hikmet Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ile Yıldız ailesinin iki kardeşi Fehmi Yıldız (66) ve Kazım Yıldız (56) ile görüştü. İki kardeş ve çocuklarını barış masasına oturmaya davet eden Vali Aydoğdu iki kardeşin karşılıklı iddialarını dinledi. Vali Aydoğdu, sahip oldukları arazileri, her iki kardeşin yaptığı tarımsal faaliyetleri ile bölgede örnek işletmelere sahip olduklarını belirterek; yıllardır süregelen anlaşmazlığa son vermelerini istedi. Her iki aile mensuplarının kendileri ve çocuklarının huzuru için barışmaları gerektiğini vurgulayan Vali Aydoğdu, 6 ve 12 dekarlık tarlaların sorun oluşturduğu anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için varsa çözüm önerileri ile ortaya koymalarını ya da yapacağı teklifi kabul etmelerini istedi. Yapılan uzun tartışma ve yükselen tansiyon karşısında tarafları sükunete davet eden Vali Aydoğdu, aileleri uyardı.

Aileler barıştı Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı
Yaklaşık 2 saat süren tartışmada iki tarafın çözüm sunamadığını belirten Vali Aydoğdu, anlaşmazlığa neden olan tarlaların karşılıklı olarak değiştirileceğini yine babalarından kalan miras arazilerinde kadastro ölçümlerinin yapılarak kardeşler arasında bölüştürüleceğini belirtti. Vali Aydoğdu’nun teklifini kabul eden aileler 20 yıl süren küslüğü birbirlerine sarılarak bitirdi. Her iki kardeşin çocukları tartışma ve yaşanan kavgalardan dolayı duydukları üzüntüyü ve rahatsızlığı gözyaşları ile anlatırken Vali Hamza Aydoğdu iki kardeşin barışmasına vesile olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti. Gözyaşlarını tutamayan Aydoğdu, iki kardeş ve ailelere mutluluklarının daim olması dileğinde bulundu. İki kardeş ve aile üyeleri ile birlikte barış yemeği yiyen Vali Aydoğdu önceden yaşanan tatsız olayların üzerine çizgi çekilmesini, verdikleri sözlere sadık olmalarını istedi. İki kardeşe Kur'anı Kerim ve Türk Bayrağı hediye eden Vali Aydoğdu, bu kadar uzun sürede bir facia, bir yıkım, bir trajedi yaşanmamasının tek sebebinin ikinci ve üçüncü kuşak gençlerin okumuş ve eğitimli olması olduğunu belirterek sağlanan barış ile ailelerin barış ve huzur içinde yaşayacaklarını bunun kendilerini de çok mutlu ettiğini kaydetti.
Aile üyeleri ise sağlanan barış ile 20 yıllık küslüğün sona erdiğini, buna vesile olduğu için Vali Hamza Aydoğdu ve beraberindeki heyete minnettar olduklarını belirttiler.

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