Aksaray’da çorba evleri yoğun ilgi görüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da çorba evleri yoğun ilgi görüyor

İHA

Aksaray’da çorba evleri yoğun ilgi görüyor

Aksaray Belediyesi'nin Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında ve Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerine hayata geçirdiği çorba evleri yoğun ilgi görüyor.
Çorba evlerinde ikramlar sabahın erken saatlerinde başlayarak günün ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor. Aksaray Belediyesi ekiplerince hijyenik ortamlarda titizlikle yapılan çorbalar ücretsiz olarak hasta yakınlarına, sağlık çalışanlarına ve orada bulunan vatandaşlara ücretsiz olarak ikram ediliyor. Vatandaşların içini ısıtan bir proje olan Çorba Evleri projesi ile her gün yaklaşık bin 500 vatandaşa çorba ikram edildiğini belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, mobil çorba aracı ve mobil lokma aracı ile de şehrin birçok noktasında vatandaşlara ücretsiz olarak ikramlarda bulunduklarını belirtti. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Sabahın erken saatlerinde işe giden, hastaneye giden ya da herhangi bir sebeple dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak çorba ikramında bulunuyoruz. Biz Belediyeciliğin sadece yol yapmak kaldırım yapmaktan ibaret olmadığının farkındayız. Vatandaşlarımızın yüzünü sabahın erken saatlerinde başlayarak tebessüm ettirmek bizim için en büyük kazanım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İki kardeşin 20 yıllık küslüğünü vali gözyaşlarıyla bitirdi Aksaray’da iki kardeşin 20 yıl süren arazi anlaşmazlığı Vali Hamza Aydoğdu’nun girişimleri ile sona erdi
YEREL HABERLER İki kardeşin 20 yıllık küslüğünü vali gözyaşlarıyla ...
Tarlada bulduğu oğlağı, jandarmaya teslim etti
YEREL HABERLER Tarlada bulduğu oğlağı, jandarmaya teslim etti
Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu
YEREL HABERLER Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan ...
Aksaray'da sivrisinekle mücadelede biyolojik kökenli larvasitler kullanılmaya başlandı
YEREL HABERLER Aksaray'da sivrisinekle mücadelede biyolojik kökenli ...
ATSO Başkanı Göktaş: “Nefes kredisi 1 Haziran’da başlıyor”
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Göktaş: “Nefes kredisi 1 Haziran’da ...
Aksaray KOM’dan kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Aksaray KOM’dan kaçak tütün operasyonu
Aranan FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Aranan FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı
Yuvadan düşen 3 yavru şahin yuvalarına konuldu
YEREL HABERLER Yuvadan düşen 3 yavru şahin yuvalarına konuldu
Jandarma hem denetledi, hem de bilgilendirdi
YEREL HABERLER Jandarma hem denetledi, hem de bilgilendirdi
Goalball Milli Takımı'nda hedef Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya
YEREL HABERLER Goalball Milli Takımı'nda hedef Tokyo ...
Aksaray Valisi Aydoğdu: “Dünya bir cinnet geçiriyor”
YEREL HABERLER Aksaray Valisi Aydoğdu: “Dünya bir cinnet geçiriyor”
Kanala düşen yaralı köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Kanala düşen yaralı köpek itfaiye ekiplerince ...