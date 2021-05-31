Otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da, ışıkta bekleyen otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, bugün saat 12.00 sıralarında
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin sürücüsü, motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark etti. Aracını sağa çeken sürücü, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, yavru kediyi kurtarıp, sokağa bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-05-31 17:04:23
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