Otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da, ışıkta bekleyen otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin sürücüsü, motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark etti. Aracını sağa çeken sürücü, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, yavru kediyi kurtarıp, sokağa bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-05-31 17:04:23



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