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Vali Aydoğdu: “Bütün olumsuzlukların altında okumamak yatıyor”

İHA

Vali Aydoğdu: “Bütün olumsuzlukların altında okumamak yatıyor”

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “Bir Umut Bir Kitap” isimli kitap bağışı kampanyasında konuşan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kitap ve okumanın önemine değinerek, “Bizim yaşadığımız bütün olumsuzlukları altında aslında okumamak yatıyor” dedi.
Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları, kütüphaneleri etkin olarak kullanabilmeleri ve daha fazla kitaba erişim sağlayabilmeleri amacıyla, Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası düzenlendi. 31 Mayıs16 Haziran tarihleri arasında sürecek olan kitap toplama kampanyasının açılış programı Aksaray Adliyesi’nde yapıldı. Adalet Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak düzenlenen kampanya kapsamında Aksaray Adliyesi zemin katında açılan bağış standına ilgi yoğun oldu. Kampanya dahilinde kitap bağışında bulunmak isteyen vatandaşların 16 Haziran tarihine kadar adliye önünde kurulan stantlara bağış yapabilecekleri bildirildi.
“Okumak geçmişi, anı ve geleceği görmek anlamında çok güzel bir etkinliktir” ifadelerini kullanan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, “Aksaray Cumhuriyet Başsavcımız ve Aksaray’daki bütün birimlerle koordineli bir şekilde hem kitap bağışı alıyoruz hem de cezaevindeki arkadaşlar okusunlar, kendilerini daha güzel bir hale getirsinler diye güzel bir kampanya başlatılıyor. Bizim yaşadığımız bütün olumsuzlukların altında aslında okumamak yatıyor. Okumak geçmişi, anı ve geleceği görmek anlamında çok güzel bir etkinliktir. Bu kampanyaya bütün Aksaraylı hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Evimizde okuduğumuz kitapları buraya getirip bağışlarsak bizden sonraki insanlar da bu kitaplardan istifade ederler. Bu güzel etkinliğe bütün Aksaraylılar olarak katkıda bulunmamız gerekiyor. Böyle bir etkinliğin güzel sonuçlar vereceğini düşünüyoruz. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
“Kitap hayattır” diyen Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ise, ”Sadece cezanın burada süre olarak çekilmesi değil, infaz edilmesi bir yere kadar ceza verilmesi. Bunun ötesinde bizim asıl mücadelemiz hükümlülerimizi topluma karıştırmak. Bir daha suç işlemeyecek bir daha ona meyil etmeyecek eğitimleri vermek istiyoruz. Bununla ilgili son dönemlerde Adalet Bakanlığımızın çok ciddi çalışmaları oldu. Ancak bu proje özellikle çok önemli çünkü kitap hayattır, kitap örftür adettir, yaşamdır kendi yaşadığın toplumu anlamaktır. İyiliği doğruluğu ve güzeli yerinde görmektir. Mutlaka sizin de kendinizi görebileceğiniz bir kitap vardır. Bulabileceğimiz bu güzel kitabı elde etmek için çok sayıda bağış sağlanırsa büyük bir kütüphane kurulmasını istiyoruz. Hükümlülerimiz o kütüphaneye gitmek isteyecek. Hem ambiyansıyla ortak oturma alanlarıyla onlara bambaşka bir dünya oluşturmak istiyoruz o kütüphanenin içerisinde. Bu haliyle cazip bir noktada tutmak istiyoruz. Kitap sevgisini aynı zamanda mekanla birleştirmek istiyoruz. Bu anlamda bu projeyi ciddi anlamda önemsiyoruz. Kitaba dokunan insanlar ve kitabın dokunduğu insanlar tarih boyunca göstermiştir ki bambaşka güzelliklere vesile olmuşlardır. Bu kampanyada özellikle Aksaray’ın ilgisi bizi son derece mutlu etti” şeklinde konuştu.

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