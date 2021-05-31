Dur ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle polis aracına çarptı: 1'i polis, 4 yaralı

Toprak altında kalmıştı... Böyle tespit edilecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da sürücüsün dur ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sırasında, önünde set oluşturan polis aracına çarptı. Kazada, 1´i polis, 4 kişi yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri saat 14.30 sıralarında Aksaray-Adana karayolunda şüphe üzerine 06 MKJ 94 plakalı otomobilin sürücüsüne `dur´ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Yaklaşık 2 kilometrelik kovalamaca sırasında aracın durdurulması için önünde set oluşturuldu. Otomobil, set oluşturan polis memuru Fatih Aslan (47) yönetimindeki 68 A 5922 plakalı polis aracına arkadan çarptı. Kazada polis memuru Aslan ile otomobil sürücüsü İbrahim Dağlı (38), yanındaki Sadi Yetiş Şansal (38) ve Kadir Duymaz (38) yaralandı. Dağlı, aracın evrakları eksik olduğu için kaçtığını öne sürdü.

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-05-31 17:38:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.