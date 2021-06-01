Bir yıldır erteledikleri nikahları kıyıldı



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da Rüstem ve Dilanur Kılıç ile Yasin ve Elif Kılıç çiftinin koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık bir yıldır erteledikleri nikahları, kademeli normalleşmeyle birlikte bugün kıyıldı.

Pandemide kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Aksaray Belediyesi'ne ait nikah dairesinde yoğunluk yaşandı. Nikah törenleri, sosyal mesafe ve az sayıda davetli kuralı çerçevesinde yapıldı. Sanayi sitesinde çalışan Rüstem Kılıç, Dilanur Kılıç ile soyadı benzerliği bulunan polis memuru Yasin Kılıç da Elif Kılıç ile nikah masasına oturdu.

'UZUN BEKLEMEDEN SONRA MURADIMIZA KAVUŞTUK'

Nikahlarını bir yıldır ertelediklerini belirten Rüstem Kılıç, ''Pandemi nedeniyle uzun bir süre ertelemiştik. Normalleşmenin ilk gününde nikâh kıymanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Eşi Dilanur Kılıç ise, ''Sonunda normalleşmeyle birlikte nikahımızı kıydık ve haftaya da düğünümüzü yapacağız. Uzun bir beklemeden sonra muradımıza kavuştuk ve inanın çok mutluyuz" dedi.

Yasin Kılıç ise, ''İnşallah bundan sonraki dönemde daha da normalleşirsek, düğünümüzü de ağustos ayında yapmayı düşünüyoruz. Çünkü bir yıldır nikah ve düğünümüzü ertelemiştik. İnşallah bu süreçte de virüs daha da biter ve iyi bir düğün yaparız' ifadelerini kullandı.

Eşi Elif Kılıç da, ''Biz uzun bur süredir bu günü bekliyorduk. Tam bir yıl oldu ve bugün çok heyecanlıyız. İnşallah ağustos ayında yasak olmadan düğünümüz olacak. Düğün gününü sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-06-01 14:49:23



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