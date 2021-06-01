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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da jandarmadan droneli denetim

İHA

Aksaray’da jandarmadan droneli denetim

Aksaray’da jandarma tarafından kentin tüm ilçe, belde ve köy yollarında denetimler aralıksız sürdürülürken, ekipler birçok bölgede uygulamalarında drone kullanarak trafik ihlallerini kilometrelerce uzaktan belirliyor.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde uygulama ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İlçe, belde ve köy yollarında trafik kapsamında drone ile denetimler yapan jandarma, trafik kural ihlallerini kilometrelerce uzaktan tespit ediyor. Trafik tedbirleri kapsamında vatandaşların huzurlu ve kazasız seyahat etmesini sağlamak amacıyla uygulama ve denetimleri her gün sürdüren jandarma ekipleri ayrıca durdurdukları araç sürücüleri ve yolcuları emniyet kemerinin önemi, aşırı hızın neden olduğu kazalar ve diğer trafik kuralları hakkında bilgilendiriyor.

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