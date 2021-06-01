Aksaray’da firari FETÖ/PDY üyesi yakalandı

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Aksaray’da firari olarak aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi polisin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İ.Ç. (45) isimli şüphelinin bulunduğu yer, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla şüpheli İ.Ç. saklandığı evinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli cezaevine gönderildi.

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