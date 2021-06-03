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Kurdun 10 koyununu telef ettiği yetiştiriciye valilikten koyun desteği

İHA

Kurdun 10 koyununu telef ettiği yetiştiriciye valilikten koyun desteği

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde geçtiğimiz hafta kurdun ahıra girmesi sonucu 10 koyunu telef olan üreticiye Aksaray Valiliği tarafından 10 koyun temin edilerek yetiştiriciye verildi.
Olay geçtiğimiz hafta sabaha karşı Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde meydana geldi. İlçede üreticilik yapan Altan Tari'nin (42) ahırına giren kurt 10 koyunu telef etti, 4 koyunu da yaraladı. Koyunların meleme seslerinden durumu fark eden Altan Tari, hemen duruma müdahale ederek kurdu kaçırmayı başardı. Geçimini hayvancılıktan sağlayan Altan Tari durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav’a talimat vererek olay yerine gönderdi. Veteriner hekimlerle birlikte olay yerine gelen Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ahır ve yaralı hayvanlar üzerinde tespit çalışması yaptı. Yapılan tespit çalışmalarının ardından yaklaşık 1 hafta sonra Aksaray Valiliği hayırsever vatandaşlar ve STK’lardan temin ettiği koyunları yetiştiriciye gönderdi. Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait kamyonetle ilçeye getirilen 10 koyun yetiştiriciye teslim edilirken, yüzü gülen yetiştirici Altan Tari yetkililere teşekkür etti.

“İyi niyetli yaptığımız her şey atom bombası etkisi oluşturuyor”
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Bir şehrin en önemli unsurlarından birisi şu; vatandaşımızın derdi olduğunda onun yanında olmanız gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde bir kurt maddi imkanları çok kısıtlı olan bir ailemizin ahırına girdi ve koyunları telef etti. Biz de tarım müdürümüze talimatı verdik. Bizim birlik başkanlarımızla birlikte bir araya geldiler ve bu telef olan koyunları üreticimize tekrar geri iade ettik. Bu anlamda Aksaray tarihi misyonu belki gereğidir, belki gerçekten genetik yapısında vardır inanılmaz bir hayırseverlik örneği gösteriyor. Nerede, ne zaman bir vatandaşımız sıkıntıda olsa, dertli olsa o duygu, o hamiyet duygusu hemen ortaya çıkıyor. Bu anlamda Aksaraylı hemşehrilerimi tebrik ediyorum. Bazen unutulmaya yüz tutmuş bu değerlerin İç Anadolu’nun parlayan yıldızı Aksaray’dan bütün Türkiye’ye yayılmasını temenni ediyorum. Çünkü biz şuna inanıyoruz ki, iyilikler ve güzellikler bulaşıcıdır. Bazen arkadaşlarıma da söylüyorum. Bazen bir iyilik yaparsınız, ‘Ya bundan kimin haberi olacak’ gibi bir algı da olabilir. Halis, samimi, iyi niyetli yaptığımız her şey bir atom bombası etkisi oluşturuyor. Bunu hepimizin bilmesi gerekiyor” dedi.
İlçede hayvan yetiştiriciliği ile geçimini sağlayan Altan Tari de “Geçen hafta Pazartesi günü davarımın içine kurt girdi. 10 koyunum zayi oldu. Devletimiz, valiliğimiz ile Tarım ve Orman Bakanlığımız koyunları tedarik etti. Allah razı olsun devletimizden. Çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise “Küçükbaş hayvan işletme sahibimiz Altan Tari’nin işletmesine geçen hafta kurt girmesi sonucu 10 hayvanı telef olmuştu. Bakanımızın ve valimizin talimatı ile küçükbaş hayvan üreticimize bu 10 hayvanı temin ettik ve işletme sahibimiz Altan Tari’ye teslim ettik. İnşallah işletmemiz üretimine bu şekilde devam edecek” şeklinde konuştu.

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