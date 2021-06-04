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Aksaray'a şehit ateşi düştü

DHA

Aksaray'a şehit ateşi düştü


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- ZEYTİN Dalı harekat bölgesinde teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın (24) acı haberi, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde yaşayan ailesine verildi. 3 yıllık uzman çavuş Sarılmaz'ın, 10 ay önce evlendiği, düğününden 15 gün sonra da birliğine döndüğü belirtildi.  
Zeytin Dalı harekat bölgesine dün akşam teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, şehit oldu. Sarılmaz'ın acı haberi, memleketi Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde oturan annesi Birten ve babası Şenol Sarılmaz'a askeri yetkililer tarafından verildi. Sarılmaz'ın babaevine Türk bayrağı asıldı, taziye ziyaretleri yapıldı. 3 yıllık uzman çavuş olan Şahin Sarılmaz'ın, 10 ay önce Binnur Sarılmaz ile evlendiği, düğününden 15 gün sonra da Hatay'daki birliğine döndüğü belirtildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın cenazesi, bugün Ihlara beldesinde toprağa verilecek.   DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-06-04 09:36:18

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