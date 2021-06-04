Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

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Hasan DÖNMEZErkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- ZEYTİN Dalı harekat bölgesinde teröristlerin düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın (24) cenazesi, memleketi Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz´ın cenazesi, Hatay'da düzenlenen tören sonrası askeri uçakla önce Nevşehir Havalimanı'na, buradan da karayoluyla Ihlara beldesine getirildi. 3 yıllık uzman çavuş olan Sarsılmaz için beldede tören düzenlendi. Törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, protokol üyeleri, ailesi ve yakınları katıldı. Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu şehit babası Şenol Sarılmaz'a taziyede bulundu. Annesi Birten ile 10 aylık eşi Binnur Sarsılmaz, Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Birten ve Binnur Sarsılmaz´ı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından belde mezarlığındaki şehitliğe toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Hasan DÖNMEZ Erkan ALTUNTAŞ

2021-06-04 15:55:04



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