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Aksaray jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına darbe Jandarma ekipleri yaptığı operasyonla Ortaçağ dönemine ait Çarkıfelekli Mezar Anıtı ele geçirdi

İHA

Aksaray jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına darbe Jandarma ekipleri yaptığı operasyonla Ortaçağ dönemine ait Çarkıfelekli Mezar Anıtı ele geçirdi

Aksaray’da jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Ortaçağ dönemine ait Çarkıfelekli Mezar Anıtı ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon, Aksaray Konya Karayolu Eşmekaya beldesi bölgesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Konya’da defineciler tarafından Çarkıfelekli Mezar Anıtı bulunduğu ve bunun satış çalışması yapıldığını tespit eden Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarla şüphelileri ve aracını tespit etti. Bunun üzerine teknik ve fiziksel takip başlatan Aksaray jandarması şüphelilerin Aksaray’a tarihi eseri satmak için geleceğini belirledi. Konya’da kaçak kazı yaparak Ortaçağ dönemine ait Çarkıfelekli Mezar Anıtı ele geçiren 2 defineci çıkardıkları mezar anıtı satmak için Aksaray’a gelirken jandarma ekipleri Aksaray Konya Karayolunda operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda Y.O. ve Y.K. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kamyonette yapılan aramada ise Çarkıfelekli Mezar Anıtı ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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