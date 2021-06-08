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ASÜ’de engelsiz kütüphane teknolojik altyapısıyla dikkat çekiyor

İHA

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, hayata geçirilen Engelsiz Kütüphanenin gerek kaynağa erişim gerekse kaynakları engel durumuna özel biçimlerde kopyalama bakımından çok önemli işlevlere sahip olduğunu söyledi.

ASÜ’de engelsiz kütüphane teknolojik altyapısıyla dikkat çekiyor

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, hayata geçirilen Engelsiz Kütüphanenin gerek kaynağa erişim gerekse kaynakları engel durumuna özel biçimlerde kopyalama bakımından çok önemli işlevlere sahip olduğunu söyledi.
Rektör Şahin, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Genel Sekreteri Bekir Varol ile birlikte AHİKA iş birliği ile kurulan “Engelsiz Bilgiye Bağımsız Erişim Projesi” kapsamında kurulan ASÜ Engelsiz Kütüphaneyi inceledi. Prof. Dr. Şahin, ASÜ’nün engelleri ortadan kaldırmak adına etraflı çalışmalar ürettiğini söyledi. Sadece kütüphane bazında değil diğer alanlarda da oldukça önemli işler başardıklarını dile getiren Prof. Şahin, “Kısa süre önce, sadece 114 üniversitenin başvuruda bulunabildiği ve engelsiz kampüs konusunda başarılı olanların ödüllendirildiği törende ASÜ Türkiye ikincisi oldu. Bu konuda iyi işler ortaya çıkardık ancak ödevlerimiz çok. Daha çok çalışmamız ve yaptığımız işleri daha rafine bir hale getirmemiz lazım. Bunun için samimiyetle çalışmayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıllarda engellilerle alakalı yine güzel işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Engelsiz Kütüphanenin alanındaki iyi örneklerden birisi olduğunu ve teknolojik donatılarıyla dikkat çektiğini dile getiren ASÜ Rektörü Şahin, “Çalışmanın bir boyutu kamu hizmeti ve bu bakımdan son derece önemli. Ancak öte yandan bu gibi çalışmalar dua almaya da vesile. Projenin hayata geçmesine katkılarından dolayı AHİKA yöneticilerine bir kere daha teşekkür ediyoruz. İş birliği içinde güzel işler yapma gayretindeyiz” ifadelerini kullandı.
ASÜ Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Önder İşlek de Engelsiz Kütüphanedeki cihazların Türkiye’de az sayıda üniversitede olduğunu, pek çok köklü üniversitede dahi böylesi kapsamlı bir cihaz altyapısının bulunmadığını belirtti.
Yapılan açıklamaların ardından kaynakları dinlemeye, dokümanları braile alfabesine çevirmeye ve çoğaltmaya, ders materyallerini ölçek olarak büyütmeye ve renklendirmeye imkan tanıyan cihazlar tanıtıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz, Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ve Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı yöneticilerinin de katıldığı etkinlik, Spor Kütüphanesinin gezilmesi ve istişare toplantısının ardından tamamlandı.

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