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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da hızlı ve yerinde dönüşüm başlıyor

İHA

Aksaray’da hızlı ve yerinde dönüşüm başlıyor

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in girişimleri ile başlatılan kentsel dönüşüm projesi için kurulan talep toplama ve bilgilendirme ofisi kapsamında vatandaşların projeye karşı gösterdiği yoğun ilgi üzerine Başkan Dinçer projenin takipçisi oldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aksaray Belediyesi iş birliğinde gerçekleşecek olan Hamidiye Mahallesi kentsel dönüşüm projesine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tam destek verdiğini açıkladı. Şehrin çehresini değiştirecek olan proje yaklaşık 23 bin metrekarelik bir alanda hayata geçecek. Projenin tamamlanması ile birlikte yaklaşık 650 bağımsız birimin dönüşümü planlanıyor. Başkan Dinçer, Bakan Murat Kurum’a yaptığı ziyaret ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ve Bakan Murat Kurum’un oluru ile Hamidiye Mahallesi’nin Kentsel Dönüşüm Rezerv alanı ilan edildiğini duyurdu. Başkan Dinçer yaptığı açıklamada kentsel dönüşüm projelerinin şehre vizyon katacağını ve şehir merkezinin cazibe merkezi haline geleceğini belirtti.
Belediye Başkanı Evren Dinçer’in seçim öncesinde vaat ettiği vizyon projelerden olan Hamidiye Kentsel Dönüşüm projesi için proje çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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