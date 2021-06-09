Aksaray’da mevsimlik tarım işçilerinin her türlü ihtiyaçları gideriliyor

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da sektörün olmazsa olmazı mevsimlik tarım işçilerinin tüm ihtiyaçları Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından karşılanıyor.

Tarım ve hayvancılık sektöründe İç Anadolu Bölgesi'nin önemli üretim merkezi olan Aksaray’da mevsimlik tarım işçileri arazilerde çalışmalarını sürdürüyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de tarım işçilerini ziyaret ederek işçilerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Kent genelinde tarım arazilerini gezen, üretici ve işçilerle bir araya gelen Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, tarım işçileri ile görüşerek ihtiyaçları ve sıkıntıları hakkında bilgi alıyor. Yapılan görüşmenin ardından tarım işçilerinin talepleri doğrultusunda tüm zaruri ihtiyaçlar gideriliyor.



“Tarım işçileri üretimin olmazsa olmazlarından”

Tarım işçilerinin üretimin olmazsa olmaz unsurlarından olduklarını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, “Mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ettik. Tabii mevsimlik tarım işçileri üretimin olmazsa olmazlarından. Onların yaşam standartlarını ve refahlarını iyi seviyede tutmak amacıyla elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Bununla alakalı bakanlığımızın ve valiliğimizin talimatları doğrultusunda projeler yaptık. Geçen sene yaptığımız projeyle mevsimlik tarım işçilerimize tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını karşıladık. Gerekli su ihtiyaçlarını da bulundukları il ve ilçe kapsamında karşılıyoruz. Amacımız, onlar rahat bir şekilde çalışsın, tarımsal üretime katkı sağlasın. Mevsimlik tarım işçilerimizi sürekli geziyoruz, sıkıntılarını soruyoruz. Bir sıkıntıları var mı, konaklamayla alakalı, su veya kendi sağlıklarıyla alakalı, tarımsal üretimle alakalı, bu konuda kendilerinden bilgiler aldıktan sonra sıkıntıları varsa elimizden gelen gayreti gösterip çözmeye çalışıyoruz. Şu anda bir sıkıntı gözükmüyor. İlimizde tarımsal üretim de devam ediyor, ihtiyaçlarını da karşılıyoruz” dedi.

Çiftçi Yasin Tekiz (42), Tarım Müdürlüğünün kendilerine yardımcı olduğunu belirterek, “Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz, müdürümüz devamlı bizlere yardımcı oluyor. Koordineli bir şekilde denetleyip bizi bilgilendiriyorlar. İhtiyaçlarımızı gideriyorlar” diye konuştu.

Mevsimlik tarım işçisi Ahmet Demir (20) de, “İşe geliyoruz, çapa yapıyoruz, tarım işçisiyiz. Tarlaya geliyoruz, eve gidiyoruz. Tarım Müdürlüğü ihtiyaçlarımızı gideriyor. Hiçbir sıkıntımız yok Allah’a şükür” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.