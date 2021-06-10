Otomobilin çarptığı yaya öldü

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mustafa Karakuş (69), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında NiğdeAnkara otobanı Alayhan gişelerinde meydana geldi. Murat Demirel (28) yönetimindeki 50 SA 602 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Karakuş'a çarptı. Yola savrulan Karakuş, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karakuş, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Karakuş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Demirel gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-06-10 10:31:45



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