ASÜ Tıp Etik Kurulu faaliyetlere başladı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, klinik araştırmalarda insan onuru, güvenliği ve haklarının korunması yönünde çalışmalar yapan ASÜ Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun faaliyetlere başladığını söyledi.

2021 yılı başlarında “İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkındaki Yönetmelik” çerçevesinde kurulun teşekkül ettiğini söyleyen Rektör Şahin, “İlgili kurul, kurum içi ve kurum dışından yapılacak girişimsel, girişimsel olmayan bilimsel araştırmalar ve ilaç dışı klinik araştırma projelerinde ihtiyaç duyulan ‘Etik Kurul İzin Başvuruları’ sürecinin yönetiminde faaliyet gösteriyor. Kurul bu kapsamda, sağlıklı veya hasta gönüllü insanlar üzerinde gerçekleştirilecek her türlü klinik araştırmanın ve hücredoku kültürü ile ilgili yapılacak çalışmaların tasarımı ve yürütülmesi hakkında görüş bildiriyor. Aynı zamanda çalışmanın onayı, devamı veya durdurulması yönünde karar veren kurul, gerektiğinde yeni ilke ve kurallar oluşturarak, toplamda insan onuru, güvenliği, esenliği ve haklarının korunmasına yardımcı oluyor” dedi. ASÜ Rektörü Şahin, faaliyetlerine başlayan kurulun, tıp alanına dair yapılan çalışmaların nitelik ve niceliğine müspet bir katkı sunacağına da vurgu yaptı.

Prof. Dr. Emine Arzu Köse başkanlığındaki kurul 15 isimden oluşuyor. Şu ana kadar kurula yaklaşık 30 adet araştırma başvurusunda bulunuldu. Ayda iki kez toplanan kurul bu başvuruları inceliyor ve şartları yerine getiren proje sahiplerinin çalışmalara başlamasına onay veriyor. Kurul, başvuru sürecinin çevrim içi ortamda yapılabilmesine imkan sağlayacak yeni bir düzenleme üzerine de çalışmalarını sürdürüyor.

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