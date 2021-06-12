Bisiklet festivali, renkli görüntülere sahne oldu



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY Belediyesince düzenlenen Aksaray Bisiklet Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bisiklet severlerle bir araya gelen Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, bir süre sohbet etti. Bankalar Caddesi´nde Başkan Dinçer´in start vermesiyle birlikte bisikletçiler Kılıçarslan Parkı´na kadar 5 kilometre pedal çevirdi. Dinçer, "Yeşil Aksaray İçin Pedallıyoruz' sloganıyla festivali düzenlediklerini söyledi. Kentte yapımına başlanılan ve tamamlandığında 17 kilometre olacak bisiklet yolu projesinin devam ettiğini vurgulayan Dinçer, şöyle konuştu:

"Bu projemiz bittiğinde kentteki bisiklet yolu toplamda 29 kilometreye çıkacak. 11 istasyonumuzda 120 bisikletimiz olacak. Biz bisiklet kullanımını Aksaray'da yaygınlaştırmak istiyoruz. Çevre ve doğa dostu, insan sağlığına faydalı, ekonomik, ulaşımı rahatlatan bisiklet kullanımını Aksaray'da doğal hayatın bir parçası haline getirmeye çalışıyoruz. Spor yapmanın yanında bisikletin bir ulaşım aracı olduğuna dikkati çekmek için bu farkındalık programını hayata geçirdik. Hemşerilerimiz sağ olsun programa yoğun bir katılım gösterdi."

Festivale bisikletini süsleyerek gelen ev kadını Fatma Boran ise bu gibi festivallere çok ihtiyaçları olduğunu anlattı. Korana sürecinde evlere kapandıkları için çok bunaldıklarını vurgulayan Boran, "Çok güzel bir etkinlik. Vatandaşlarımızda çok yoğun katılım gösterdi. Çok mutlu oldum. Tüm halkımızın böyle bir şeye çok ihtiyacı varmış buradan o anlaşılıyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-06-12 14:52:04



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