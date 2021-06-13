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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mamasın Barajı yaz aylarındaki ihtişamını koruyor

İHA

Mamasın Barajı yaz aylarındaki ihtişamını koruyor

Aksaray'ın bir belde ve 3 köyünün sınırları içerisinde yer alan Mamasın Barajı, yaz aylarında sulama nedeniyle düşen su seviyesinde kayalıkların gün yüzüne çıkmasıyla birlikte ihtişamını gözler önüne seriyor.
Aksaray'ın Gökçe köyü, Çatalsu köyü, Gücünkaya köyü ve Saratlı beldesi sınırları içerisinde yer alan Mamasın Barajı, 1965 yılından bugüne kadar her yaz mevsiminde olduğu gibi bu yıl da sulama nedeniyle alçalan su seviyesinin kayalıkları gün yüzüne çıkarmasıyla tüm ihtişamını sergiliyor. Kayalıklarla birlikte mevcut yüksekliği 45 metre olan Mamasın Barajı, kış aylarında yoğun yağış ve baraj kapaklarının kapalı olması nedeniyle tamamen doluyor. Kayalıklar 45 metre derinlikte su içinde kaybolurken, yaz mevsiminin gelmesi ve kent genelindeki tarım arazilerinin sulama ihtiyacının karşılanması için baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi 25 ila 30 metreye kadar düşüyor. Su seviyesinin yaz aylarında düşmesiyle birlikte kış aylarında su altında kalan kayalıklar gün yüzüne çıkıyor. Mamasın Barajı'na farklı bir görünüm kazandıran kayalıklar adeta ziyaretçilerini ihtişamı ile büyülüyor.

Temizliği ve kurallara sağlanan uyum ile koruma altında
1965 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel ve Başbakanı Süleyman Demirel tarafından yaptırılan Mamasın Barajı, 2014 yılında dönemin Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda koruma altına alındı. Temizliği ve kültürel değerleri ortaya çıkarması hususunda bazı kurallar getirilen Mamasın Barajı için vatandaşlara duyarlılık kazandırıldı. Çevresinde piknik alanları, tarım arazileri, çiftlikler ve yerleşim alanları barındıran Mamasın Barajı'nın kirliliğinin önlenmesi sağlandı. Aksaray'ın içme ve kullanma suyu ihtiyacını sağlayan Mamasın Barajı'nın mevcut kalitesinin korunarak iyileştirilmesi ve en iyi biçimde kullanımının sağlanması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce "Mamasın Barajı Gölü Havzası Özel Hüküm Belirleme Çalışması" 13 Ekim 2014 tarihinden bugüne kadar sürdürülüyor.

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