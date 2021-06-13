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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Traktör şarampole devrildi, kadın sürücü yaralandı

İHA

Traktör şarampole devrildi, kadın sürücü yaralandı

Aksaray’da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'den çarşı istikametine seyreden Fatma Ö. (26) idaresindeki 70 FH 642 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan şarampole devrildi. Sürücünün yaralandığı kazayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırken, burada tedavi altına alınan yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, şarampoldeki traktör vinç marifeti ile çıkarıldı.

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