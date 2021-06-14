Aksaray AKMEK’te kurs kayıtları başlıyor

Kadınların sosyal hayata daha etkin katılımını sağlamak amacı ile sürekli yeni projeler hayata geçiren Aksaray Belediyesi, AKMEK ve Kadın Aktivite Merkezlerinde düzenlenecek kurslar için kayıtlara başlıyor.

Kursiyerlerin ücretsiz olarak faydalanacağı sanat ve teknoloji kurslarına 2130 Haziran tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekiyor. Geçtiğimiz dönemde Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen kurslar yoğun ilgi görmüştü. Covid19 salgını sürecinde faaliyetlerine ara verilen kurslarda eğitimler kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra tekrar başlayacak. Kayıtlar, AKMEK Merkez binası başta olmak üzere, Aratol Kadın Aktivite Merkezi, Selime Sultan, Veciye Hatun ve Necmiye Hatun Kadın Aktivite Merkezi'nde yapılacak. Aksaray Belediyesine bağlı AKMEK ve Kadın Aktivite Merkezlerinde kağıt rölyeften çini dekorlamaya, iğne oyasından tığ, şiş, örgü yapımına, takı ve kıyafet tasarımdan giyim ve dikişe kadar birçok branşta kurslar açılıyor. Usta öğreticiler eşliğinde teorik ve pratik eğitimler alan kadınlar ortaya çıkarttıkları ürünleri pazarlayarak kendi aile ekonomilerine destek oluyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’de kadınların yoğun ilgi gösterdiği bu tür mekanların sayısını artırmak adına göreve geldiği günden itibaren çalışmalara başladı. İlk olarak Necmiye Hatun Kadın Aktivite Merkezini tamamlayarak açılışını gerçekleştirdi. Aratol bölgesinde yaşayan kadınların talebi üzerine burada bir merkezi hizmete açtı. Nakkaş Mahallesi ve yakınlarında yaşayan Kadınlar içinde Nakkaş Kadın Aktivite Merkezini açılışa hazır hale getirdi.

Akmek ve Kadın Aktivite Merkezleri bünyesinde düzenlenen bu faaliyetleri değerlendiren Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Tüm kadınların sosyal, kültürel ve sanatsal alanda kendini geliştirebilme imkanı bulması için belediye olarak bu tür çalışmalara değer veriyoruz. Kurslarımızdan faydalanmak isten tüm kadınlarımızı belirtilen tarihlerde başvuru yapmaya davet ediyorum” dedi.

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