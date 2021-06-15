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Düğün fotoğraflarının yeni adresi Tuz Gölü

DHA

Düğün fotoğraflarının yeni adresi Tuz Gölü


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, özellikle gün batımında doğal fotoğraf stüdyosu haline dönüyor. Son zamanlarda yeni evli çiftler düğün fotoğrafları için Tuz Gölü´nü tercih ediyor. Göl, eşsiz renkleri ve manzarasıyla çiftlerin mutluluklarını ölümsüzleştirdiği yer haline geldi.
Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Evliliğe ilk adımı atan nişanlılar, gelin ve damatlar, gün batımı eşliğinde hayatlarının en güzel anını ölümsüzleştiriyor. Gölün Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi sınırlarındaki bölümü ise yerli ve yabancı turistlere ziyaret akınına uğruyor. Ziyaretçiler gölün sığ olması nedeniyle çıplak ayakla suyun içinde gezme olanağı buluyor.
Ankara´dan nişanlısıyla birlikte fotoğraf ve video çekimi için gelen Oğuzhan Koca, "Benim zaten memleketim ama bu zamana kadar gelmediğime çok pişman oldum. Mavi ve beyaz tonları ile çok güzel bir video ve fotoğraf albümümüz oldu. Doğal ve büyüleyici bir yer. Düğün öncesi burada güzel bir gün geçirdik" dedi. Nişanlısı Ceren Kılıç ise, "Çekim için buraya geldik ve çok eğlenceli, keyifli bir vakit geçirdik. Burada fotoğraf çektirmek için çok iyi bir seçim yapmışız. Doğal bir plato gibi burası. Unutulmaz vidolar ve fotoğraflar çekerek bu anı ölümsüzleştirdik. Gelin damatların son yıllarda Tuz gölü doğal çekim alanı haline geldi" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-06-15 11:20:40

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