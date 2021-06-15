Babasının traktörünün altında kalan Afgan Mabina öldü

Hilmi YOL/ESKİL (Aksaray), (DHA)AKSARAY´ın Eskil ilçesinde, babasının geri manevra yaptığı traktörünün altında kalan Afganistan uyruklu Mabina Nesimi (2), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, İkizce Yaylası'nda meydana geldi. Çalıştığı çiftliğe gitmek için traktörüne binen Afgan işçi Muhammed Nebi Nesimi, geri manevra yaptığı sırada, evin önünde oynayan kızı Mabina Nesimi'yi fark etmedi. Traktörün altında kalan minik Mabina, hayatını kaybetti. Mabina Nesimi´nin cansız bedeni, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekibince otopsi için Eskil Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Jandarma ekipleri ise baba Muhammed Nebi Nesimi´yi gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray / Eskil Hilmi YOL
2021-06-15 12:14:26
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.