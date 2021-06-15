Babasının traktörünün altında kalan Afgan Mabina öldü

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hilmi YOL/ESKİL (Aksaray), (DHA)AKSARAY´ın Eskil ilçesinde, babasının geri manevra yaptığı traktörünün altında kalan Afganistan uyruklu Mabina Nesimi (2), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, İkizce Yaylası'nda meydana geldi. Çalıştığı çiftliğe gitmek için traktörüne binen Afgan işçi Muhammed Nebi Nesimi, geri manevra yaptığı sırada, evin önünde oynayan kızı Mabina Nesimi'yi fark etmedi. Traktörün altında kalan minik Mabina, hayatını kaybetti. Mabina Nesimi´nin cansız bedeni, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekibince otopsi için Eskil Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Jandarma ekipleri ise baba Muhammed Nebi Nesimi´yi gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray / Eskil Hilmi YOL

2021-06-15 12:14:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.