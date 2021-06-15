Vali Aydoğdu: "Vakalar sıfıra yakın, hastaneler boşalmak üzere"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Aydoğdu: "Vakalar sıfıra yakın, hastaneler boşalmak üzere"

İHA

Vali Aydoğdu: "Vakalar sıfıra yakın, hastaneler boşalmak üzere"

Aksaray’da Korona Virüs (Covid19) kapsamında Vali Hamza Aydoğdu’nun ‘Devlet Millet El Ele, Korona Virüsle Mücadele’ sloganıyla yürütülen etkin mücadele meyvelerini verdi. Kentte vaka sayılarının sıfıra yakın olduğunu belirten Vali Aydoğdu, hastanelerin de boşalmak üzere olduğunu söyledi.
Yaklaşık 1.5 yıldır tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Aksaray’da da binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs sürecinde Aksaray’da vaka sayıları sıfıra yaklaştı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’nun ‘Devlet Millet El Ele, Korona Virüsle Mücadele’ sloganıyla başlattığı çalışma kapsamında kentte vatandaşlar adeta birbirine kenetlenerek etkin bir mücadele yürüttü.
Yürütülen mücadelenin ardından açıklama yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, hastanelerin boşalmak üzere olduğunu belirterek, “Pandemi sürecinde Aksaray’da bitme noktasına geldik. Şu anda sayılarımız sıfıra yakın bir düzeye geldi. Hastanede boşalmak üzere. Şu anda her şey kontrol altında. Öncelikle 1.5 yıl boyunca hakikaten gerildik, çocuklarımız evde kaldı, sokağa çıkamadılar, okula gidemediler. Ama buna rağmen Aksaray’da çok ciddi bir mücadele yapıldı tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte. Öncelikle tüm Aksaraylılara ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonrası süreç şöyle. Bizim hem Aksaraylılar olarak, hem birim amirleri olarak bir rehabilitasyon durumuna, rehabilite etmemiz gerekiyor. Onun için bununla ilgili arkadaşlarımızla programlar yapmayı düşünüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Babasının traktörünün altında kalan Afgan Mabina öldü
YEREL HABERLER Babasının traktörünün altında kalan Afgan Mabina öldü
Düğün fotoğraflarının yeni adresi Tuz Gölü
YEREL HABERLER Düğün fotoğraflarının yeni adresi Tuz Gölü
Aksaray AKMEK’te kurs kayıtları başlıyor
YEREL HABERLER Aksaray AKMEK’te kurs kayıtları başlıyor
Aksaray'da Jandarma Teşkilatının 182. Kuruluş Yıldönümü kutlandı
YEREL HABERLER Aksaray'da Jandarma Teşkilatının 182. Kuruluş ...
Traktör şarampole devrildi, kadın sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Traktör şarampole devrildi, kadın sürücü yaralandı
Mamasın Barajı yaz aylarındaki ihtişamını koruyor
YEREL HABERLER Mamasın Barajı yaz aylarındaki ihtişamını koruyor