Minik öğrencilerin resim yarışmasının ödül töreni düzenlendi

Aksaray’da İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Bilinçli Gençlik Güvenli Gelecek" isimli resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Aksaray'da Çocuk ve Gençleri Destek ve Koruma Programı (ÇOGEP) "Bilinçli Gençlik Güvenli Gelecek" isimli proje kapsamında gerçekleşen "Polis" temalı resim yarışmasının ödül töreni, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirildi. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin polisin verdiği güven, hizmet ve vatandaş ilişkilerini anlatan resimlerinin sergilendiği ödül töreninde Vali Hamza Aydoğdu öğrencilerin resimlerinin başına gelerek çocuklardan resmin anlamlarını dinledi. Çizdikleri resimleri Vali Aydoğdu'ya anlatan çocuklar ardından ödüllerini teslim aldı. Vali Aydoğdu ve polislerle hatıra fotoğrafı çekinen çocuklar resim sergisini öğle saatlerine kadar devam ettirdi. Çocuklara ödülleri Vali Aydoğdu ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Programda bir açıklama yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, “Aksaray’ın bir marka şehir ve tanıtımı için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah bundan sonraki süreç Aksaray’ın bir şekilde ayağa kalkacağı, kendi iç dinamikleri ile tanıtımını yapacağı el ele verip Aksaray’ın güzelliklerini gösterme zamanı diye düşünüyorum. Yaz ayları geliyor, gurbetçilerimiz gelecek. Bizim turizm merkezlerimizi hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Kamplarımız, yurt dışından Aksaray’ın tanıtımı için gelecek arkadaşlarımızla Aksaray’ın güzel bir tanıtımını yapacağız” şeklinde konuştu.

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