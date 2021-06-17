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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’dan Türkiye’ye örnek olacak “Karakter Eğitim” Projesi

İHA

Aksaray’dan Türkiye’ye örnek olacak “Karakter Eğitim” Projesi

Aksaray’da valilik tarafından 06 yaş gurubu çocuklara yönelik okullarda başlatılan “Karakter Eğitimi” kapsamında minik öğrencilerin yaptığı ele emeği göz nuru ürünler gerçekleştirilen sergiyle görücüye çıkarıldı.
Aksaray’da valilik öncülüğünde Milli Eğitim Müdürlüğü ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde “Karakter Eğitimi” projesi hazırlandı. Proje kapsamında belirlenen 25 değer 06 grubu çocuklara anaokullarında ‘Karakter Eğitimi’ başlığı ile uygulamalı olarak veriliyor. 20202021 eğitim öğretim yılında kentte bulunan anaokullarında eğitim gören minik öğrencilere yönelik başlatılan karakter eğitimi kapsamında eğitim alan minik yürekler eğitimlerde öğrendiklerini çizdikleri resim ve yaptıkları minyatürlerle sergiledi.
15 Temmuz Milli İdare Meydanı'nda serginin açılışını protokol üyeleri ile birlikte yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, karakter eğitiminin önemine vurgu yaparak projenin Türkiye’ye örnek olacağını söyledi. Vali Aydoğdu, “Önce çocuklarınıza, çocuklarınıza anlatırken, onların ideolojik fikirlerini öğretip arkasından da, “İnsanlar arasında ayrım yapma” dediğiniz zaman bu etkileyiciliğini kaybeder. KOP İdaresi ile birlikte Aksaray Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü bir pilot proje başlattık. Burada 25 tane değerimizi, anaokullarımız, okullarımız, liselerimiz de var. Hepsini küçük yaşlarda, 46 yaş arasındaki çocuklarda sadece teorik olarak değil, ailede yaşamsal olarak öğretmeye ve onlara hayatlarında uygulamaya çalıştırıyoruz. Çok güzel bir anlam ifade ediyor. Çünkü çocukların bütün karakterinin tamamına yakını 06 yaş arasında şekilleniyor. Bu yaş aralığında biz değerleri, çocuk nasıl bir ortamda yaşıyor? Nasıl bir aile ortamında yaşıyor? Nasıl bir kültür, medeniyet havzasında yaşıyor? Bunları çocuklarımıza anlatmak yetmiyor aynı zamanda uygulamalı bir şekilde öğretmemiz gerekiyor. Bunu öğrettikten sonra çocuk ne kadar savrulursa savrulsun eninde sonunda aslına hücum ediyor. Bizim burada yapmak istediğimiz bu. Çünkü çocuğu küçük yaşlarda değerler malzemesi ile tanıştırmazsak belli bir yaştan sonra bunları çocuklara vermek çok zor oluyor. Bugün burada gördüğünüz en güzel manzara şu, her okulumuz bir değer kapsamında pandemiye rağmen yaptıklarını anlatıyorlar. Uygulama olarak çok güzel anlamlar ifade ediyor. Bu proje Türkiye’ye model olacak bir proje. Biz bütün anaokullarımızda gelecek yıl karakter eğitimini pilottan çıkarıp tamamen uygulamaya geçeceğiz” dedi.
Minik öğrencilerin stantlarını bir bir gezen Vali Aydoğdu öğretmenlerden de bilgiler alarak projenin gelecek dönemde tüm okullarda uygulanacağını söyledi.

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