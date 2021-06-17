AK Parti'li Özhaseki: “İşten çıkaran namussuzdur, şerefsizdir dediler 11 bin 706 kişiyi işten attılar”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki bir dizi açılış ve ziyaret için geldiği Aksaray’da muhalefet partilerini eleştirerek, “İşten çıkaran namussuz, şerefsizdir” demelerine rağmen Ankara ve İstanbul’da binlerce işçinin belediyelerden çıkarıldığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki bir dizi açılış ve ziyaret için Aksaray’a geldi. İlk olarak Aksaray AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Özhaseki, burada AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, parti yönetimi ve partililer tarafından karşılandı.

Ziyarette basın açıklaması yapan Özhaseki, İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerinde yapılan çalışmaları değerlendirdi. Seçimlerden sonra diğer partilere özgüven geldiğine dikkat çeken Özhaseki, “Bizim dışımızda bazı partiler var özellikle de Ankara İstanbul seçimlerinden sonra kendilerine özgüven geldi. Sanki orada bir özgüven patlaması yaşıyorlar. Hizmet yerine algı belediyeciliğine devam ediyorlar. Hizmet var mı derseniz; birebir takip ediyorum daha taş üzerine taş koymadılar. Bilen varsa söylesin bizlerde öğrenelim ama yok. Bazen bir şeyler söylüyorlar, 'İşte şu kadar bilgisayar dağıttık. Şuraya internet ortamını bedava yaptık'. Güzel, bunu bizim belde belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz yapıyor. Bunların hepsi zaten yapılıyor. Ama büyükşehir belediyeleri hakikaten o şehrin kronikleşmiş devasa problemlerini çözen işler yaparlar. Bu anlamda bakıldığı zaman büyük bir proje de şahit değiliz. Ancak durmadan yaptıkları bir iş var, oda algı. Son dönemde yaptıkları da şu. 'Efendim, biz aslında acayip çalışmak istiyoruz. Çok da becerikli bir ekibiz. Ama mecliste AK Parti var onlar bizi engelliyorlar...' Yapmayın ya, geçenlerde arkadaşlarımızdan hem İstanbul’dan hem de Ankara’dan ben aldım. Şimdi bakın, İstanbul’da 1 ay önceki rakama göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisine başkanlık tarafından 2 bin 179 tane teklif göndermiş. Peki kabul oranı nedir? Yüzde 98. Tabi, yüzde 2’sini sadece reddetmişler. Reddedilenler nedir diye baktım. 60 tane dosya var. Büyükçekmece’de parkı bozuyorlar kütle koyuyorlar. Bir dakika' diyor meclis. Bu kadar da şey olmaz, siz neler söylemiştiniz gelirken. 'Bunları elbette reddedeceğiz' diyorlar. Peki kendileri daha önceki AK Parti'li belediye başkanlığı olduğu dönemde yüzde kaç evet demişler? Kaçını reddetmişler? Doğrusu buna baktığımız zamanda yüzde 30’unu reddetmişler. Yani kendileri belediye meclisindeyken yüzde 30’unu reddetmişler. Biz ise sadece ve sadece yüzde 2’sini, Ankara’da ise yüzde 3’ünü reddetmişiz. Onlar da su zumları gibi vesaire” dedi.



“Ankara ve İstanbul’un dehşet kaynakları var ama bunlarda o beceri yok”

Ankara ve İstanbul’da çok büyük kaynakların olduğuna dikkat çeken Özhaseki, “Kendileri daha önce Ankara ve İstanbul’da dediler ki 'ya buraların öyle öz kaynakları var ki, öz gelirleri var ki, kaynağa ne ihtiyaç var canım'. Peki, ürettiler mi? Hayır. Üretilebilir mi? Elbette üretilebilir. Nihayetinde yıllarca belediye başkanlığı yaptım, eğer devletten bir birim, iki birim almışsam daha fazlasını ürettiğim çok olmuştur. Ankara ve İstanbul’unda dehşet kaynakları var ama bunlarda o beceri yok. Borçlanmaya gidiyorlar orada da bizimkiler sonuna kadar borçlanmaları 'Buyurun' diyorlar. Mesela İstanbul’da 25 sene AK Partili belediye vardı. Daha öncesinde de Fazilet, Refah gibi... 25 yıldaki borçlanma 23 milyar arkadaşlar. Peki, bu idare 2 yıldır var ne kadar borçlanma olmuş biliyor musunuz? 20 milyara yakın. El insaf ya, 2 yılda aldıkları borçlanma ve kullanacakları miktar bu. Yani dehşet bir borçlanmanın içindeler” diye konuştu.



“İşten çıkaran namussuzdur, şerefsizdir dediler 11 bin 706 kişiyi işten attılar”

Muhalefetin seçimden önce ve sonra kimseyi işten çıkartmayacağını açıklamalarına rağmen binlerce insanın işten çıkarıldığının altını çizen Özhaseki, “İşçi çıkartma meselesine gelince üzülerek söylüyorum. Emekçinin alın terini asla biz reddedemeyiz. Biz halkçı bir partiyiz. Hiçbir işçi kardeşimiz işinden olmayacak. Özür dilerim, biraz tereddüt ediyorum ama söyleyip söylememekte... 'Her hangi bir işçiyi işten çıkaran namussuzdur, şerefsizdir' gibi laflar ettiler. Bunların hepsine bu kulaklar şahit, hepsi de zaten kayıtlarda var. Peki, ne yaptılar iş başına gelince bunlar? İstanbul’dan 11 bin 706 kişiyi işten attılar. 11 bin 706 tane ekmeğinde, süpürgede parkta, otoparkta hizmette çalışan emekçi insanı işinden ettiler. Günlerce İstanbul Belediyesinin önünde oturdular açlık grevi yaptılar. Dönüp bir gün olsun bakıp da yazıktır ya bu insanlara demediler. Böyle bir vicdansızlık. Tam 18 bin kişi İstanbul’da, 4 bin 500 kişi de Ankara’da işe alındı. Kimleri aldılar peki? Videoları izlemişinizdir. Cumhuriyet Halk Partisi 135 işçi verecek, İyi Parti yüzde 15 verecek. Diğerleri de oranı verecek diyorlar ama HDP’yi kastediyorlar. Yüzde 1015 onlardan da alarak ne yazık ki partili bir kadroyu iş başına getirmek için çırpınıyorlar adeta. Peki böyle partizanca bir tutum hizmet etmelerine sebebiyet verir mi? Vermiyor işte” ifadelerini kullandı.



“Vatandaş güveniyor ve hizmetin bizden geleceğini bekliyor”

Vatandaşın AK Parti iktidarına güvendiğini ve hizmet beklediğini sözlerine ekleyen Özhaseki, “Millet yıllardır bizi birinci parti yapıyor. Dikkat edin, neredeyse 20 senedir biz AK Parti olarak milletin gözünün önündeyiz. Genel seçimlerde birinci partiyiz. Referandumlarda vatandaş bizim istediğimiz gibi Allah razı olsun oy kullanıyor, teşekkür ederiz, minnettarız. Dört yerel seçim geçirdik dördünde de birinci parti biziz. Yüzde kırklar civarında oyumuz var. En son seçimde de elhamdülillah yine yüzde kırk beş civarında oy aldık. Vatandaş güveniyor ve hizmetin bizden geleceğini de bekliyor. Biz de onları yanıltmamak adına elimizden gelen her türlü hizmeti vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Açıklamanın ardından parti binasından ayrılan Özhaseki, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’yu da makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

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