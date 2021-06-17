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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray Gençlik ve Bilim Merkezi açıldı

İHA

Aksaray Gençlik ve Bilim Merkezi açıldı

Aksaray Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda yapımı tamamlanarak hizmete alınan Gençlik ve Bilim Merkezi’nin resmi açılışı düzenlenen törenle yapıldı.
Aksaray Gençlik ve Bilim Merkezi törenle hizmete açıldı. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti iktidarında her alanda başarılı çalışmalar yapıldığını belirterek, "Hizmette, enerjide, sağlıkta, ekonomide, her bir alanda çok şükür başarılıyız. Eksiklerimiz yok mu? Olmaz olur mu, birçok eksiğimiz var. Yapacaklarımız, elbette var. Ama her şey emsali ile kıyaslanır. Evvelkilerle kıyasladığımız zaman Allah’a hamdolsun tartışmasız bir şekilde başarılıyız” dedi.

“Gençlerimiz geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecek”
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Gençlik ve Bilim Merkezi hakkında bilgi vererek, “Aksarayımızın genç nüfusunu da göz önünde bulundurarak, Aksarayımızın bu potansiyelini harekete geçirmek adına, gençlerimiz adına, ‘Neler yapabiliriz?’ arayışı içine girdik. Buradan yola çıkarak Aksarayımızın hem şehrin merkezine, hem kırsalına hem de bölgesine hizmet edecek bir Gençlik ve Bilim Merkezinin olması kanaati bizde hasıl oldu. Bu yolda çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Gelmiş olduğumuz noktada bugün açılışını yapacağımız bilim merkezimizde Ocak ayından bugüne kadar 5 bin 500 tane pandemi koşullarına uyularak ziyaret gerçekleştirilmiş. Vatandaşlarımızdan çok büyük rağbet görmüş. Bundan sonra da öyle olacak kanaati bizde hasıl oldu. İçerisinde 450 metrekare sergi alanı, 23 tane bilimsel deneylerin yapıldığı atölyeler, çocuk kütüphanesi, spor merkezi ve maket uçak planlamasının yapılacağı atölyeler bulunmaktadır. Bu atölyeler ile gençlerimizin hem bilime olan yatkınlığı artacak, hem bu konuda onları teşvik edeceğiz ve geleceğe daha emin adımlarla gidilmesine vesile olacağız” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Gençlik ve Bilim Merkezinin açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra protokol üyeleri bilim merkezinde incelemelerde bulundu.
Açılış törenine Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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