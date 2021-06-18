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Kursiyer olarak başladığı merkeze usta öğretici oldu 

DHA

Kursiyer olarak başladığı merkeze usta öğretici oldu 


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´ın Gülağaç ilçesinde 2 çocuk annesi Rabia Türkmen (29), eşinden boşandıktan sonra geçimini sağlamak ve meslek sahibi olmak için kursiyer olarak başladığı halk eğitim merkezinde 3 yılda usta öğretici oldu. Türkmen, şimdilerde kendi köyünün kadınlarına halı dokumayı öğretiyor.
Gülağaç ilçesinde şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 yıl önce eşinden boşanan Rabia Türkmen, bir süre iş aradıktan sonra 2 kızıyla hem geçimlerini sağlamak hem de meslek sahibi olmak için Gülağaç Halk Eğitim Merkezi´nde halı dokuma kursuna başladı. 2 yıl halı dokuma kursu alan Türkmen, 1 yıl önce de usta öğretici sınavını kazanarak kursiyer olarak başladığı merkeze usta öğretici oldu. Yakınlarının tavsiyesi üzerine halı kursuna başladığını söyleyen Türkmen, "3 yıl önce eşinden ayrıldım. O dönemde tavsiye üzerine ben de halı kursuna başladım. 2 kız çocuğum var. Halı dokuyarak kendi ayaklarımın üzerinde durup para kazanmaya başladım. 1 yıl önce de sınava girerek usta öğretici oldum. Şimdi ise kendi köyümün kadınlarına hem halı dokumayı öğretiyor hem de geçimimi sağlıyorum" dedi.
'İÇİMİ HALIYA ATTIĞIM HER İLMEĞE DÖKTÜM'
Zor bir evlilik dönemi geçirdiğini aktaran Türkmen, "Benim eşim madde bağımlısıydı. Evliliğimiz 10 yıl sürdü. 2 tane kızım oldu. Ayrılınca ben de çocuklarım ile ailemin evine geldim. Baba evine dönmek gerçekten çok zor. Birinin eline bakmak ve muhtaç olmak zor bir durum. O dönemlerde psikolojim de bozulmuştu. Her şeyden çekiniyordum, korkuyordum ve bir işe başlamaya da cesaretim yoktu. Halı kursuna başladıktan sonra burada yeni arkadaşlar tanıdım. Burası benim ailem gibi oldu. Onlara derdimi ve sıkıntılarımı anlattım. Bana yardımcı oldular. İçimi halıya attığım her ilmeğe döktüm. Burada yeniden psikolojim düzeldi. Burası bana terapi gibi geldi. Usta öğretici için15 gün bir ders gördüm. Ondan sonra usta eğitici belgemi alıp, halk eğitime başvurdum. Onlarda beni usta öğretici olarak kabul ettiler ve 1 yıldır da burada hocalık yapıyorum. Burada 20 tane kadın kursiyerimiz var. Evleri buraya uzak ama servis ile buraya gelip halı dokuyarak ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Koyun yününden dokuduğumuz halılar yurt dışına satılıyor. Sultanhanı´nda bir halıcı bize sipariş veriyor. Biz de dokuyup ona teslim ediyoruz" diye konuştu.
'KÜÇÜK YAŞTA EVLİLİK OLMUYOR'
Küçük yaşta evlendiği için pişmanlığını dile getiren Türkmen, "17 yaşında bir evlilik yaptım, fakat o yaşta bunu idrak edememiştim. Fakat benim kızlara bir tavsiyem var. Kesinlikle küçük yaşta evlilik yapmasınlar. Yaşları ilerleyince kendi ayakları üstünde durunca evlensinler. Küçük yaşta evlilik olmuyor" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-06-18 14:41:14

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