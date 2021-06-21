Aksaray'da yeni tesiste katı atık depolama işlemleri başladı

Aksaray Belediyesi’nin projelerinden olan yeni Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisinin kurulum aşaması devam ederken tamamlanan kısımlarda atık depolama işlemleri başladı.

Aksaray merkeze bağlı Armutlu köyü mevkiinde 377 dönüm arazi üzerine kurulacak Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi projesinde çalışmalar devam ediyor. Aksaray Belediyesinden yapılan açıklamada, yap işlet devret modeli ile sürdürülen Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Projesinin yaklaşık 80 milyon TL’ye mal olacağı belirtilerek, "Tesiste sadece Aksaray’ın değil, ilçelerin de evsel katı atıklarının bertarafı sağlanacak. Kurulacak modern ve teknolojik sistemler sayesinde katı atıklardan enerji ve kompost gübre üretilecek. Belediye Başkanı Evren Dinçer’in şehre vizyon katacak projesi sayesinde Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında bulunan ve ömrünü tamamlamış eski tesisten kaynaklı oluşan kötü koku ve görüntü giderilmiş oluyor. Ömrünü tamamlamış olan tesis ise kapatılarak rehabilite ediliyor. Yeni katı atık depolama tesisinin tamamlanan LOT 1 kısmına katı atıkların depo edilmesi işlemleri başladı. 1 yıllık süreç içerisinde elektrik üretim tesisinin ve kompost üretim tesisinin tamamlanması ile birlikte katı atıkların işlenmesine ve ekonomiye kazandırılmasına başlanacak" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.