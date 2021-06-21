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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASÜ’de model uçak kursu uçuş uygulamasıyla tamamlandı

İHA

ASÜ’de model uçak kursu uçuş uygulamasıyla tamamlandı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Türk Hava Kurumu (THK) ile birlikte havacılık alanına ilişkin farklı etkinlikler düzenlemeye ve ASÜ’nün bu konudaki potansiyelinin gelişimine dair çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
ASÜTHK işbirliği ile düzenlenen “Model Uçak Rehber Öğretmen Başlangıç Kursu” uçuş uygulama etkinliği ile tamamlandı. Havacılığa ilgi duyan akademisyenler, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan 36 kursiyerin katıldığı etkinliğin kapanış töreninde konuşan Rektör Şahin, Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü aracılığı ile gerçekleştirilen etkinliğin devamının geleceğini, farklı taleplerin değerlendirmeye alındığını söyledi. Salgın koşulları nedeniyle etkinliğin bir takım kısıtlamalarla yapılabildiğine dikkat çeken ASÜ Rektörü Şahin, “Hızlı şekilde salgın koşulları normalleşiyor; aşılama hususunda devletimiz çok önemli başarılara imza atıyor. İnşallah önümüzdeki Eylül ayı itibariyle hem normal eğitim sürecine başlamış olmayı hem de etkinliklerimizi sayıca, nitelik olarak ve katılım bakımından daha verimli bir hale getirmiş olmayı umut ediyoruz. Eğitim çalışmalarına emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Hepimiz açısından farklı ve güzel bir deneyim oldu” dedi.
THK Eğitmeni Fatih Düzenci ise THK Model Uçak Okulu olarak yılda yaklaşık 3 bin kursiyere farklı alanlarda eğitimler verdiklerini dile getirdi. Yapılan konuşmaların ardından kursiyerler, uzmanlar eşliğinde, eğitim süresince yaptıkları maket uçakları uçurdu. Kol gücüyle fırlatılan yaklaşık 300 gram ağırlığındaki uçaklar, ipli bir mekanizma aracılığıyla tetiklendi ve yükselmesi sağlandı. ASÜ Stadyumu semaları etkinlik süresince renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık bir hafta süren eğitimler boyunca kursiyerlere kırlangıç planör ve ata model uçakların yapımı konusunda teorik ve uygulamalı dersler verildi.

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