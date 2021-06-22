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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray 1 milyon 300 bin ton arpa üretimiyle Türkiye’de 7. sırada

İHA

Aksaray 1 milyon 300 bin ton arpa üretimiyle Türkiye’de 7. sırada

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray, yıllık 1 milyon 300 bin ton arpa üretimiyle Türkiye’de 7. sırada yer alıyor.
Aksaray’da Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ve Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ekili tarım arazilerinde yerinde incelemelerde bulundu. Vali Aydoğdu ve Başkan Dinçer tarım alanında Başkan Koçak ve Tarım ve Orman Müdürü Saklav’dan çalışmalar ve verimlilikle ilgili bilgiler alırken, çiftçilerle de görüşerek istişarelerde bulunuldu. Vali Aydoğdu ve Başkan Dinçer tarlada biçerdövere binerek arpa hasadı yaparken, kasket taktı. Bu yıl kuraklığın hakim olduğu kentte sulak arazilerin çiftçiler tarafından kontrollü ekilmesiyle kuraklığa rağmen önemli oranda verim alındı. Kent genelinde tarımsal faaliyetler hızla devam ederken, biçerdöver içinde bir açıklama yapan Vali Hamza Aydoğdu, "640 bin dönümde arpa ekimi, 800 bin dönümde de buğday ekimi gerçekleşiyor. Aksaray yaklaşık olarak 1 milyon 300 bin ton yıllık arpa üretimiyle Aksaray Türkiye’de 7. sırada. Bu sene biliyorsunuz biraz kuraklık oldu. Ama burası sulak bir bölgemiz, buna rağmen çiftçilerimiz canla başla mücadele ediyor. Şu anda arpa biçimini görüyorsunuz. Biçerdöverlerle yapıyoruz. Bazı şeyler soframıza hazır geliyor ama onların nasıl geldiğini görmek açısından hem arpa hem de buğday hasadını görmek çok değerli ve anlamlı. Emeği olan, alın teri olan eli nasırlı tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Tarımsal faaliyetlerin aralıksız sürdüğünü belirten Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak da, Aksaraylı çiftçilerin her zaman olduğu gibi pandemi, kuraklık başta olmak üzere her türlü zorluğa rağmen üretimden hiç vazgeçmediklerini belirterek, “Aksaray’da tarımsal üretimimiz her geçen yıl artarak devam ediyor. Sağ olsun eli nasırlı çiftçilerimiz her türlü zorluğa rağmen sofralarımıza ürünleri sunmaya devam ediyor. Bizler de üreticilerimizin her türlü sıkıntısında, ihtiyacında her zaman yanında oluyoruz. Onlara elimizden geldiği kadar her türlü desteği sağlıyoruz. Sağ olsun devletimiz de çiftçilerimizin her zaman yanında. Biz ne olursa olsun tüm azmimizle üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Belediye Başkanı Evren Dinçer ise, “Her alanda olduğu gibi Aksaray’da tarımsal üretim faaliyetlerinde de gerçekten çok iyi bir seviyedeyiz. Allah razı olsun çiftçilerimizden. Ben bu hasadın ve tüm yapılacak olan hasatların hayırlara vesile olmasını, bereketli olmasını temenni ederek çiftçilerimize sonsuz teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da çiftçilerin her daim yanında olduklarının altını çizerek tüm çalışmalarda Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her türlü desteğin verildiğini söyledi.

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