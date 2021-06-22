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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel eğitime ihtiyaç duyan vatandaşlara takı tasarım kursu

İHA

Özel eğitime ihtiyaç duyan vatandaşlara takı tasarım kursu

Aksaray Belediyesi’nin öncülüğünde halkın yararına çalışmalar yapan tüm engelli derneklerinin tek çatı altında toplanarak faaliyetler yaptığı Engelli Koordinasyon Merkezi, yeni bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor.
Engelli Koordinasyon Merkezinde hafta içi her gün özel eğitime ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik takı tasarım kursları düzenleniyor. Engel durumları dikkate alınarak 5’er kişilik gruplar halinde verilen takı tasarım kursları, alanında uzman eğitimciler tarafından gerçekleştiriliyor. Toplamda 50 engelli vatandaşın el kaslarının geliştirilmesine yönelik düzenlenen kurslar hafta içi her gün saat 10.0012.00 ve 13.0015.00 arasında Piri Mehmet Paşa Çarşısı içerisindeki Engelli Koordinasyon Merkezinde veriliyor.
Aksaray Belediyesi’ne bağlı Engelli Koordinasyon Merkezinde öğrencilerin kolye bileklik yüzük gibi takı gibi ürünleri ortaya çıkartmak için kullandıkları malzemeler de belediye ekiplerince ücretsiz olarak tedarik ediliyor. Aksaray’da engellilere yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini ifade eden Belediye Başkanı Evren Dinçer, engellilerin sosyal hayata aktif katılımlarını artıracak bu tür çalışmalara önem verdiklerini ifade etti. Başkan Dinçer, engellilere yönelik önümüzdeki günlerde ebru kursu, müzik kursları, folklor kursu ve sportif etkinliklerin de yapılacağını belirterek, engelli vatandaşların aileleri için de değerler eğitiminin verileceğini kaydetti. Başkan Dinçer engellilere yönelik başlattıkları Engelsiz Yaşam Merkezi projesinin inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini, bu merkezin hizmete açılması ile birlikte engellilerin ve ailelerinin ihtiyaç duydukları tüm sosyal alanların burada mevcut olacağının bilgisini de paylaştı.

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