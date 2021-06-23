Aksaray’da sular çekildi, üreticiler az su isteyen ürünlere yöneldi Eskil ilçesinde son dönemlerde sarımsak ekimi yapan çiftçiler, hasada başladı

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da yeraltı su kaynaklarının azalmasıyla üreticiler az su isteyen ürünlere yöneldi. Özellikle son dönemlerde sarımsak ekimi yapan üreticiler hasat döneminin gelmesiyle tarlalarda emeklerinin karşılığını alıyor.

Tarımsal üretimde Türkiye’de önemli bir yerde bulunan Aksaray’da son yıllarda yeraltı su seviyelerinin azalmasıyla üreticiler alternatif ürünlere yöneldi. Özellikle sarımsak üretimini tercih eden çiftçiler hasat zamanının gelmesiyle birlikte tarlalarda yoğun bir mesaiye başlarken, işçilerin sarımsak toplaması ve tarlada işlemesi drone ile görüntülendi. İlk defa sarımsak hasadının yapıldığı Aksaray’ın Eskil ilçesinde sonbahar aylarının sonunda ekimi yapılan sarımsak Haziran ayı itibariyle olgunlaşarak tarlalardan toplanıyor. Mısır, silaj, yonca ve pancar gibi ürünlere göre yarı yarıya su tasarrufunun olduğu sarımsak üretiminde çiftçiler beklediği karı elde ederse bölgedeki sarımsak üretiminin her sene artarak devam edeceği tahmin ediliyor.

İlk defa sarımsak ekimi yapan çiftçi Celal Güç, “Bu yıl alternatif bir ürüne geçtik. Memleketimizde malum sular yavaş yavaş çekiliyor. O yüzden suyu daha az isteyen ve daha çok kazandıran bu tür ürünlere yöneldik. Geçen sene 3 Ekim’de sarımsağın ekimini yaptık. Acemilik olsa da bu kadar yetiştirebildik. Bu üründe dekarda 5 tona kadar yaş, 2 tona kadar kuru alınabiliyormuş. Biz yarından sonra ne çıkacak, ne olacak tam bilmiyoruz, inşallah verimli olur. Ama piyasa şartları, neyin nasıl olacağını bilemiyoruz. Geçen yıl 50 lira olan sarımsak bu yıl 5 lira. Biz yetiştirmeye bakacağız, ürünü yetiştirmek bizim için gururdur. Eskil’de herkes evine ekiyordu ama ilk daha tarlada tarımı yapılıyor. Biz 3 arkadaş 50’şer dekardan 150 dekar ektik. Randımanımız iyi ama fiyat yüksek. Bu yıl da zarar etmedik. Bunu kaldırınca da yerine mısır silajı ekeceğiz ikinci ürün olarak. Hayırlısı artık, nasıl olacak, ne olacak bundan sonrasını Allah bilir” dedi.

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