Aksaray’da sular çekildi, üreticiler az su isteyen ürünlere yöneldi Eskil ilçesinde son dönemlerde sarımsak ekimi yapan çiftçiler, hasada başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da sular çekildi, üreticiler az su isteyen ürünlere yöneldi Eskil ilçesinde son dönemlerde sarımsak ekimi yapan çiftçiler, hasada başladı

İHA

Aksaray’da sular çekildi, üreticiler az su isteyen ürünlere yöneldi Eskil ilçesinde son dönemlerde sarımsak ekimi yapan çiftçiler, hasada başladı

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da yeraltı su kaynaklarının azalmasıyla üreticiler az su isteyen ürünlere yöneldi. Özellikle son dönemlerde sarımsak ekimi yapan üreticiler hasat döneminin gelmesiyle tarlalarda emeklerinin karşılığını alıyor.
Tarımsal üretimde Türkiye’de önemli bir yerde bulunan Aksaray’da son yıllarda yeraltı su seviyelerinin azalmasıyla üreticiler alternatif ürünlere yöneldi. Özellikle sarımsak üretimini tercih eden çiftçiler hasat zamanının gelmesiyle birlikte tarlalarda yoğun bir mesaiye başlarken, işçilerin sarımsak toplaması ve tarlada işlemesi drone ile görüntülendi. İlk defa sarımsak hasadının yapıldığı Aksaray’ın Eskil ilçesinde sonbahar aylarının sonunda ekimi yapılan sarımsak Haziran ayı itibariyle olgunlaşarak tarlalardan toplanıyor. Mısır, silaj, yonca ve pancar gibi ürünlere göre yarı yarıya su tasarrufunun olduğu sarımsak üretiminde çiftçiler beklediği karı elde ederse bölgedeki sarımsak üretiminin her sene artarak devam edeceği tahmin ediliyor.
İlk defa sarımsak ekimi yapan çiftçi Celal Güç, “Bu yıl alternatif bir ürüne geçtik. Memleketimizde malum sular yavaş yavaş çekiliyor. O yüzden suyu daha az isteyen ve daha çok kazandıran bu tür ürünlere yöneldik. Geçen sene 3 Ekim’de sarımsağın ekimini yaptık. Acemilik olsa da bu kadar yetiştirebildik. Bu üründe dekarda 5 tona kadar yaş, 2 tona kadar kuru alınabiliyormuş. Biz yarından sonra ne çıkacak, ne olacak tam bilmiyoruz, inşallah verimli olur. Ama piyasa şartları, neyin nasıl olacağını bilemiyoruz. Geçen yıl 50 lira olan sarımsak bu yıl 5 lira. Biz yetiştirmeye bakacağız, ürünü yetiştirmek bizim için gururdur. Eskil’de herkes evine ekiyordu ama ilk daha tarlada tarımı yapılıyor. Biz 3 arkadaş 50’şer dekardan 150 dekar ektik. Randımanımız iyi ama fiyat yüksek. Bu yıl da zarar etmedik. Bunu kaldırınca da yerine mısır silajı ekeceğiz ikinci ürün olarak. Hayırlısı artık, nasıl olacak, ne olacak bundan sonrasını Allah bilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray Belediyesinden hastalara bakım seti
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesinden hastalara bakım seti
Özel eğitime ihtiyaç duyan vatandaşlara takı tasarım kursu
YEREL HABERLER Özel eğitime ihtiyaç duyan vatandaşlara takı tasarım ...
Aksaray 1 milyon 300 bin ton arpa üretimiyle Türkiye’de 7. sırada
YEREL HABERLER Aksaray 1 milyon 300 bin ton arpa üretimiyle ...
ASÜ’de model uçak kursu uçuş uygulamasıyla tamamlandı
YEREL HABERLER ASÜ’de model uçak kursu uçuş uygulamasıyla tamamlandı
Aksaray'da yeni tesiste katı atık depolama işlemleri başladı
YEREL HABERLER Aksaray'da yeni tesiste katı atık depolama işlemleri ...