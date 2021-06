Günde 2 bin 600 kişiye aşı yapılan Aksaray’da nüfusun 3’te 2’si aşılandı Aşılama çalışmalarını hızla sürdüren sağlıkçılar, kent genelinde vatandaşın ayağına kadar gidip aşılarını yapıyor

Korona virüsle etkin mücadele sergileyen Aksaray'da günlük yaklaşık 2 bin 600 kişi aşılanırken, yaklaşık 420 bin nüfusa sahip kentte nüfusun 3'te 2'si aşılandı. Sağlık Müdürlüğü kurduğu mobil sağlık ekipleriyle de vatandaşın ayağına kadar giderek aşısını yapıyor.

Korona virüsle etkin bir mücadelenin yürütüldüğü Aksaray’da aşı uygulama çalışmaları da aralıksız ve hızla devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri hastane, aile hekimliği, sağlık ocağı gibi yerlerin dışında oluşturduğu mobil ekiplerle de kapı kapı gezerek vatandaşları aşılıyor. Yaklaşık 420 bin nüfusu sahip kentte nüfusun 3’te 2’si aşılanırken, günde yaklaşık 2 bin 600 kişiye aşı yapılıyor. 12 bin işçinin çalıştığı Aksaray Organize Sanayi Bölgesine yönelik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan 3 ayrı mobil aşı ekibi fabrikalarda çalışan personeli bir bir aşılıyor. Hastaneye gidemeyen, engelli, özel durumu olan tüm vatandaşlara da ulaşan mobil aşı ekibi, vatandaşın ayağına kadar gidip aşı yapıyor.



“Aksaray üzerine düşeni en güzel şekilde yaptı”

Aşılama çalışmalarının çok iyi bir seviyede ilerlediğini belirterek sağlık personelinin aralıksız çalıştığını vurgulayan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, “Aksaray’da aşılama çok iyi gidiyor. Biliyorsunuz bir günde 2 bin 600’ün üzerinde Sağlık Müdürlüğümüz aşı yaptı. Biz aile hekimlerimizle birlikte bir toplantı yaptık bundan önce. Aşı vurmada Aksaray aslında ortalamaların üzerindeydi, bir ara ortalamanın altına düştü. Ama Sağlık Bakanlığımızın görsel olarak yayınladığı aşının mutlaka olunması gerektiği çalışmalar, görseller, temkinler ve paylaşımlardan sonra Aksaray’da da çok ciddi anlamda vatandaşlarımız aşıya ilgi gösterdi. Şu anda Aksaray’da aşı olma ile ilgili zihinlerde hiçbir soru işareti kalmadı. Sağlık çalışanlarımız, aile hekimlerimiz her yerde vatandaşlarımızın sırası geldiğinde gidip aşılarını vurabilirler. Vaka sayısında da gerçekte çok çok azaldı vakalarımız. İnşallah en kısa sürede maviyi de göreceğiz. Vaka sayıları da sıfıra düşmüş olacak. Bu anlamda da Aksaray üzerine düşeni en güzel şekilde yaptı. Şu anda biz yaklaşık olarak Aksaray nüfusunun 3’te 2’sine yakınını aşılamış olduk. Bu hızla gidersek kısa sürede Aksaray’ın tamamını aşılamış olacağız” dedi.



“Sağlık ekipleri ayağımıza kadar geldi”

Organize Sanayi Bölgesinde fabrikada işçi olarak çalışan Muharrem Acar (41), “Sağlık ekipleri ayağımıza kadar geldi. Herkesin aşı olmasını rica ediyoruz. Hiçbir sıkıntı sorun olmuyor, her şey gayet sağlıklı ve güzel. Bu hastalıktan kurtulmak için, ülkemiz için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor” dedi. Aile hekimliğinde aşısını yaptıran Tamer Çağlak (46) da, “Şu an aşımızı olduk. İllaki devletimiz bunu önerdiyse aşıyı olacaksın yani" derken, hastanede aşısını yaptıran Mustafa İsmik (44), “Korona aşısının ikisini de vurdurdum. Devletimizden Allah razı olsun bu imkanı bize sağladı. Bütün halkımızdan da aşılarını yaptırmasını isterim. Biran önce rahat günlere kavuşmamız için bu aşılarımızı günü geldiğinde vurulalım” diye konuştu. Fabrikada işçi olarak çalışan Hürü Yumuşak (39) da, “İnşallah bu hastalıktan kurtulacağız bu aşılar sayesinde. Çok mutluyum, aşıdan da korkmuyorum. Herkese de tavsiye ederim çünkü bu hastalık gitsin Türkiye’den” dedi. Bir diğer fabrika personeli Saniye Kaya (33) ise, “Aşı yapmak için Sağlık Bakanlığından iş yerimize kadar geldiler. Teşekkür ederim. Herkesin vurulmasını da isterim” ifadelerini kullandı.

