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Eşini öldüren koca, polisle çıkan çatışmada hayatını kaybetti

DHA

Eşini öldüren koca, polisle çıkan çatışmada hayatını kaybetti


İsmail AKKAYA/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, sokak ortasında tartıştığı eşi Yemen Akoda'yı (38) tabancayla ateş ederek öldüren Eşref Akoda (41), silah sesleri üzerine bölgeye gelen polis ekipleriyle çıkan çatışmada yaşamını yitirdi. 
Olay, saat 07.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Tatar Sokak'ta meydana geldi. Eşref Akoda, evlerinin önündeki sokakta henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Yemen Akoda'ya tabancayla ateş etti. Yemen Akoda kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesi üzerine, yakındaki emniyet müdürlüğü binasındaki polisler bölgeye geldi. Eşref Akoda, iddiaya göre, polislerin üzerine de ateş açtı. Akoda, polislerle çıkan çatışmada yaralandı. Eşref Akoda ve Yemen Akoda, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Eşref ve Yemen Akoda, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.    DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray İsmail AKKAYA
2021-06-24 13:18:52

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