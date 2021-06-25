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Oturarak Voleybol Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu

DHA

Oturarak Voleybol Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) ANTALYA'da 16-23 Ekim tarihleri arasında 30 ülkenin katılımıyla düzenlenecek Paravolley Avrupa Şampiyonası öncesi kadın ve erkek milli takımları hazırlıklarını sürdürüyor. Aksaray'da kampta bulunan Oturarak Voleybol Milli Takımları'nın başantrenörü Yusuf Kenan Kök, "Şampiyonanın kendi evimizde olması 3 yıllık bir emek ve sonunda Avrupa 9´uncusu olmak, bizi şampiyon olma yolunda ciddi anlamda motive ediyor. Matematiksel olarak onun hazırlığını yapıyoruz ve hedefimiz şampiyon olmak" dedi.
Paravolley Avrupa Şampiyonası hazırlık sürecinde Aksaray'da kamp yapan Oturarak Voleybol Milli Takımları'nın başantrenörü Yusuf Kenan Kök, "Kadın ve erkek milli takımları olarak bu şampiyonaya katılacağız. Antalya'nın Kemer ilçesine 30 Avrupa ülkesi gelecek. 18'i erkek, 12'si kadın, milli takımları ağırlayacağız. Bizler yaklaşık 3 yıldır bu organizasyonun içindeyiz ve 24 takımın içinde Avrupa'da 9'uncu sıradayız. Tabii ki genç bir kadromuz var. Bu gençler 2024 ile 2028 paralimpik oyunlarında ülkemizi başarı ile temsil edecekler. Bu organizasyonun ülkemizde yapılması da bizim için büyük bir kazanç ve büyük bir sorumluluk oluşturuyor. Kendi evimizde olması 3 yıllık bir emek ve sonunda Avrupa 9'uncusu olmak, bizi şampiyon olma yolunda ciddi anlamda motive ediyor. Matematiksel olarak onun hazırlığını yapıyoruz ve hedefimiz şampiyon olmak. Hedef geçen yıllarda ilk 10'un içerisine girebilmekti ve biz 9'uncu olduk. Takımımızda çok tecrübeli, Avrupa görmüş isimler var. Bunun yanında takıma dâhil olan gençlerimiz de var, onlar da çok istekliler. Bu turnuvada genç ve yeni oyuncularımızı da belirli aralıklarla kadroya dâhil ederek onları 2024 ile 2028 yılında oynanacak olan turnuvalara hazırlayacağız. Takımımız şu anda çok inançlı. Gençlerimizin yaş ortalaması 18-19 iken, genel yaş ortalamasına baktığımızda 2526 yaş ortalamasına sahibiz" diye konuştu.
'BU KAMP BİZİM YENİLENME VE MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ'
Aksaray'da çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini ve günde çift idman yaptıklarını aktaran Kök, "Bu kamp bizim yenilenme ve motivasyon kaynağımız. Temmuz ayının sonundan itibaren ise Kurban Bayramı sonrası tamamen Antalya'ya yönelik 8 kamp ve özel turnuvalarla ile hazırlık maçları yaparak bu süreci kapatıp inşallah şampiyonada ülkemizi layık olduğu yere getirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
'TAKIMI ÖN SIRALARA TAŞIYACAĞIZ'
Mili sporcu Turgay Atık ise "Hedefimize ulaşmak için çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz.  2017 yılında başlayan bu maceramız Avrupa 9'unculuğu ile taçlandı. Bu yıl Avrupa Şampiyonası ülkemizde yapılacak. Aksaray'da şampiyona için var gücümüzle hazırlanıyoruz. Bu yıl takımımızı daha ön sıralara taşıyacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-06-25 11:24:07

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