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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 13 yaralı

İHA

Aksaray’da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 13 yaralı

Aksaray’da yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray Nevşehir Karayolu Hasas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Muş seferini yapan E.A. (46) idaresindeki 34 DKA 321 plakalı yolcu otobüsü iddiaya göre tali yoldan çıkıp ters şeritten karşı şeride geçmek için yola giren Ş.E (46) yönetimindeki deterjan yüklü 68 BG 809 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otobüste yolcu olarak bulunan 3’ü çocuk 13 yolcu yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden tüm ekipler kazaya müdahale ederken, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerinin bir başka kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldığı karayolunda yaralılara ilk müdahale 112 Acil Yardım ekiplerince olay yerinde yapıldı. Yaralı 13 yolcu ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine ve özel hastanelere kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otobüsün muavini Sedat Y. (43) yaşanan kazayı anlatarak, “Minibüs yan yoldan geldi, yolu kapattı, yolun ortasında durdu. Bilerek yapsan yapamazsın” dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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